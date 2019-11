Nina Zilli ricorda Lucio Dalla a Una storia da cantare: pubblico furioso

Nina Zilli a Una storia da cantare dedicata a Lucio Dalla: l’esibizione non convince il pubblico

Pioggia di critiche per Nina Zilli a Una storia da cantare, il nuovo show del sabato sera di Rai Uno. La puntata del 23 novembre è stata dedicata a Lucio Dalla e l’esibizione della Zilli di Attenti al lupo non ha convinto il pubblico. Durante la performance Nina ha dimenticato più di qualche strofa del famoso brano. Un errore troppo grande per i telespettatori, che sui social network si sono detti delusi e amareggiati per quanto accaduto. In più è stato contestato il fare allegro e vivace con il quale la 39enne ha invitato il pubblico ad alzare le mani in più di un’occasione. Un comportamento poco consono – a detta di qualcuno – per una serata del genere così importante ed emozionante.

Tante critiche a Una storia da cantare per Nina Zilli

“Una storia da cantare. Nina Zilli penosa. Prepararsi prima di un omaggio al grande Lucio?”, ha scritto qualcuno su Twitter. “Nina Zilli ha ammazzato Attenti al lupo. Nei karaoke la fanno meglio”, ha ribadito qualcun altro. E poi ancora: “Dunque, la Nina ha sbagliato le parole, non ha saputo nemmeno leggere il gobbo e per ben due volte ha detto “su le mani” come il karaoke dei villaggi vacanze”. C’è poi chi ha messo a paragone la Zilli con Noemi, altra ospite della serata condotta da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero: “Volevo dire a Nina Zilli che una canzone si studia come ha fatto Noemi, non come ha fatto lei”.

Nina Zilli e il ricordo di Lucio Dalla in diretta su Rai Uno

Nonostante le critiche Nina Zilli ha voluto ricordare Lucio Dalla a Una storia da cantare. L’artista ha incontrato personalmente il collega durante il Festival di Sanremo 2010. “Quello che mi ha detto lo tengo per me ma mi ha lasciato un grande insegnamento”, ha ammesso la Zilli.