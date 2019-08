Nina Senicar incinta: chi è il futuro padre. Cosa fa oggi la modella

Nina Senicar è incinta: chi è il futuro padre. Ecco cosa fa e dove vive oggi l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi

Nina Senicar è incinta. La modella serba, volto noto della tv italiana, aspetta un bebè. A dare la notizia è stato il settimanale Spy che ha raccontato che l’ex velina, nonché ex fiamma di Ezio Greggio, è già al quinto mese di gravidanza. Il futuro papà è Jay Ellis, attore americano con cui Nina vive a Los Angeles da quando ha lasciato il Bel Paese per dedicarsi ad altri progetti di vita. Infatti la Senicar, dopo essere stata protagonista del piccolo schermo e della cronaca rosa nostrana per diverso tempo, ha fatto perdere le sue tracce trasferendosi a Los Angeles nel 2012, città in cui si è dedicata alla recitazione, avviando la carriera di attrice.

Nina e Jay Ellis: un amore lungo 4 anni

Nina Senicar e Jay Ellis condividono ufficialmente una love story dal 2015, quando per la prima volta sono apparsi insieme pubblicamente. La relazione dura quindi da quattro anni e ora è pronta a un ulteriore step: un bel bebè, frutto d’amore che coronerà il rapporto sentimentale. La modella di origine serbe è stata anche attiva nei reality, prendendo parte alla settima edizione de L’Isola dei Famosi, nel 2010. All’epoca lo show andava in onda su Rai 2, alla conduzione c’era Simona Ventura e il vincitore fu Daniele Battaglia. La Senicar venne eliminata nel corso della nona puntata.

Nina Senicar: la carriera in Italia, poi il trasferimento negli Usa

In qualità di valletta, la si ricorda nel programma di Rai 2 Stile Libero Max (2007). Nell’autunno dello stesso anno passa a Italia 1 diventando la spalla di Teo Mammucari nell’ultima edizione di Distraction. Nell’estate 2008, sempre come valletta, appare nella terza edizione di Veline su Canale 5. Nell’inverno del 2010 torna in Rai, partecipando a L’isola dei famosi. Sempre nel 2010 è con Enzo Iacchetti alla conduzione di Velone (Canale 5). Negli anni a venire la si vedrà nel cast di due produzioni cinematografiche, Napoletans e Dark Resurrection – Volume 0, oltreché nella sitcom di Italia 1 Camera Café. Con Pupo presenta la quarta edizione di Mettiamoci all’opera (Rai 1). Dal 2012 vive a Los Angeles, dove studia recitazione e avvia la carriera di attrice.