Nina Rima è diventata mamma: il parto della “modella bionica”

Nina Rima, l’influencer “modella bionica” (lei stessa si è definita così), è diventata mamma nelle scorse ore. L’annuncio della lieta notizia lo ha dato su Instagram, innanzi ai suoi quasi 100mila seguaci. La ragazza, classe 2000 e originaria di Como, ha pubblicato sul suo profilo diverse fotografie della figlia, tenuta tra le braccia assieme al suo compagno. Il parto è stato “lampo” e il frutto d’amore si chiama Ella Noa Nolfo. La news della nascita è stata salutata da migliaia di fan con entusiasmo. Diverse le colleghe che si sono congratulate con Nina, tra cui Chiara Ferragni, Martina Luchena e Francesca Del Taglia.

Nina Rima ha dato alla luce la sua prima figlia: il parto è avvenuto a Villa Serena

“Qualcuno non ha proprio voluto aspettare. Neanche il tempo di mettere piede in clinica e iniziare il primo tracciato che eravamo in sala parto. Almeno hai aspettato che fossimo in clinica, brava amore mio. Così il 20.3.22, alle 21.30, come un fulmine siamo diventati mamma e papà. Tutto questo non si può spiegare, ma porta il tuo nome Ella Noa Nolfo”. Così Nina Rima su Instagram nel commentare la venuta alla luce del suo frutto d’amore.

E ancora: “Questa prima notte è stata bravissima, non potevo desiderare bambina più bella… Ora pensiamo a goderci gli attimi più intensi della nostra vita e rimetterci in forze. Intanto grazie allo staff di Clinica Villa Serena e a tutti voi per l’affetto che ci mostrate sempre. Siete finalmente zii”.

Nina ha voluto con tenacia diventare madre. Poco dopo aver scoperto di essere rimasta incinta ha confidato che quello di mettere su famiglia era un desiderio che coltivava da mesi assieme al compagno Giuseppe Elio Nolfo. “Ho sempre sognato di diventare mamma, ho sempre pensato di essere nata per farlo”, sottolineava lo scorso ottobre dai suoi profili social.

Parole al miele anche per il compagno, con il quale ha un rapporto ferreo. Nina ha raccontato in più frangenti che Giuseppe è un uomo meraviglioso, che non fa mancare nulla, che è sempre pronto a dare un sostegno costruttivo.

Chi è Nina Rima, la modella che ha perso una gamba

Nina Rima, comasca classe 2000, è una “modella bionica”, come a lei stessa piace definirsi. Il 21 aprile 2017 è stata vittima di un brutto incidente stradale che le ha causato la perdita di un piede e di una parte della gamba sinistra che è stata amputata. Da allora usa una protesi per camminare. Per questo si definisce “bionica”

L’incidente che le ha causato la perdita dell’arto è stato “stupidissimo“, ha confidato la giovane dopo la tragedia, aggiungendo che, inizialmente, credeva di avere riportato danni lievi. Quando però ha cercato di rialzarsi si è resa conto di “non avere più il piede”. “Ho iniziato sin da subito a postare sui social dall’ospedale, più che altro per far sapere ai miei amici dell’incidente. Poi, piano piano, a mostrare anche la mia gamba, fregandomene del giudizio altrui”, ha raccontato a #Cr4 La Repubblica delle donne.