Nina Moric su Instagram: frecciatina a Giulia De Lellis e al suo libro?

Nina Moric è tornata su Instagram dopo un breve periodo di assenza. L’ex moglie di Fabrizio Corona ha scelto di rispondere ad alcune domande dei fan. La modella croata ha risposto con schiettezza e sincerità, non nascondendo qualche frecciatina. Come quella che sembra proprio indirizzata a Giulia De Lellis e al suo libro di successo, uscito lo scorso settembre: Le corna stanno bene su tutto-Ma io stavo meglio senza. A chi le ha chiesto se scriverà mai un libro, la Moric ha replicato senza troppi peli sulla lingua: “È una moda pure questa…gente di 20 anni che scrive libri…dai”. Impossibile non pensare all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, il cui libro è stato tra i dieci più venduti in Italia nel 2019. Ma altre ventenni hanno esordito di recente nel mondo dell’editoria, come la web influencer Ludovica Valli. Una cosa è certa: non è la prima volta che Nina attacca la De Lellis, oggi felicemente fidanzata con Andrea Iannone.

I precedenti tra Nina Moric e Giulia De Lellis

Due anni fa Nina Moric ha criticato pubblicamente le dichiarazioni di Giulia De Lellis sui gay. Dichiarazioni avvenute all’interno del Grande Fratello Vip e che portarono ad uno scontro molto accesso tra l’esperta di tendenze e Alfonso Signorini, all’epoca opinionista del reality show. “Ho letto delle uscite infelici di Giulia De Lellis, mi è venuta la pelle d’oca. Ha fatto benissimo Signorini ad arrabbiarsi, ma se metti quei personaggi dentro la Casa, non puoi aspettarti che intavolini discussioni sul ruolo di Hezbollah in Medio Oriente o che discutano sul fatto che stanno ritornando finalmente i Lupi a Roma”, ha dichiarato nel 2017 la Moric.

Nina Moric non sta attraversando un periodo facile

Tramite l’Ask Instagram Nina Moric ha ammesso che non sta attraversando un periodo facile, ma ha preferito non scendere troppo nei dettagli. In più la 43enne ci ha tenuto a precisare che la sua storia d’amore con Luigi Mario Favoloso procede a gonfie vele.