Nilufar, Giordano, Sossio e Ursula: da UeD a Temptation, ecco perché

Uomini e Donne, Nilufar, Giordano, Sossio e Ursula: il motivo per cui partecipano a Temptation Island Vip

A Temptation Island Vip ci sono anche due coppie note al pubblico di Uomini e Donne. Vedremo mettere alla prova la storia d’amore tra Giordano e Nilufar e tra Sossio e Ursula. I primi si sono conosciuti e scelti nello studio del Trono Classico, gli altri due in quello del Trono Over. Mazzocchi e la Addati sono amatissimi e seguitissimi su tutti i social. La loro relazione sta facendo sognare innumerevoli fan da ormai moltissimo tempo. Nonostante gli errori e le piccole bugie dell’ex tronista, sono riusciti a restare insieme e a dimostrare a tutti di essere legati da un sentimento profondo e reale. Per quanto riguarda Aruta, invece, sono molti pochi quelli che credevano che il calciatore fosse davvero pronto a fare sul serio.

Temptation Island Vip: Giordano e Nilufar in cerca di una relazione migliore

Le cose tra la Addati e Mazzocchi vanno molto bene, se non fosse per alcuni piccolissimi problemi. Repubblica ha riportato il comunicato dell’ufficio stampa di Fascino P.g.t., con cui sono stati resi noti i motivi per cui i protagonisti di Temptation Island Vip hanno deciso di prendere parte alla trasmissione. L’ex tronista è gelosissima del suo amato e spera che in tale programma possa riuscire ad imparare a darsi un freno. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne desidera invece di poter lasciare l’isola delle tentazioni con una relazione più consapevole, serena ed equilibrata. Anche Aruta e Ursula hanno dei motivi ben precisi per cui hanno deciso di partecipare al programma condotto da Simona Ventura. Su di loro nessuno ci avrebbe scommesso, eppure stanno ancora insieme.

Sossio e Ursula, dal Trono Over a Temptation Island Vip: i motivi

Ursula non si fida ciecamente di Sossio e per questo va a Temptation per capire se il suo uomo sia un traditore seriale o un semplice farfallone. Aruta crede invece che la gelosia della sua fidanzata sua esagerata e vuole dimostrarle che non ha nulla di cui preoccuparsi, anche se vuole anche capire cosa prova realmente per lei.