Nilufar e Antonio Moriconi insieme in vacanza: “Il mio fidanzato!”

Antonio Moriconi e Nilufar Addati insieme in vacanza, cosa bolle in pentola?

Forse non è la prima volta che succede ma noi non potevamo non segnalarlo, visto che Antonio Moriconi, ex corteggiatore di Teresa Langella, e Nilufar Addati, ex corteggiatrice di Mattia Marciano, poi tronista e fidanzata di Giordano Mazzocchi, sono due volti notissimi di Uomini e Donne che in un modo o nell’altro continuano a restare al centro dell’attenzione e della cronaca rosa. Cos’è successo esattamente? Nilufar è in vacanza a Formentera e in una storia pubblicata recentemente sul proprio profilo si nota che, tra gli altri, assieme a lei c’è anche Antonio.

Le parole di Nilufar ad Antonio: “Ho incontrato il mio fidanzato!”

“Ragazzi – queste le parole della Addati nella storia –, ho incontrato il mio fidanzato in vacanza. Io non lo sapevo che era una vacanza di coppia, amore! Ma quanto sei bello!”. Anche lei insomma non resiste al fascino di Morriconi che – ricordiamolo – ha avuto un gran successo durante il trono di Teresa non solo per la sua bellezza ma anche per il suo comportamento che è stato sempre discreto e composto. “Moriconi – ha poi continuato Nilufar a tavola mentre Antonio mangiava del prosciutto crudo –, stai finendo tutto il prosciutto! Togligli quella forchetta dalle mani!”. Dite che non ci sarà mai niente tra i due e che c’è solo un rapporto d’amicizia o conoscenza? Molto probabile, ma non ci sorprenderemmo se un giorno le cose dovessero cambiare.

Antonio Moriconi prossimo tronista di Uomini e Donne?

Si fanno sempre più insistenti intanto le voci di corridoio sulla partecipazione di Antonio Moriconi a Uomini e Donne nelle vesti di tronista, e si tratta, almeno a nostro avviso, di pettegolezzi (o speranze?) che dovrebbero tramutarsi in realtà, perché l’ex corteggiatore di Teresa è un ragazzo con la testa sulle spalle e che potrebbe fare un bel percorso in trasmissione. Assieme a chi? Ve lo diciamo da un po’, ormai: Javier Martinez e Giulio Raselli, a cui si dovrebbe aggiungere, per il trono femminile, la bella Klaudia Poznańska. Staremo a vedere cosa succederà; noi intanto continueremo a seguire con molta attenzione i movimenti di Nilufar e Antonio: non si sa mai…