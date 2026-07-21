Nilufar Addati, niente ritorno di fiamma con Giordano Mazzocchi: “Lui se ne è andato con un’altra”

Tre settimane fa hanno iniziato a circolare voci su un presunto ritorno di fiamma tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, una delle coppie più amate dal pubblico di Uomini e Donne. Motivo di cotanto rumore? Perché l’ex tronista e l’ex corteggiatore sono spuntati insieme a Mykonos, mostrandosi addirittura sui social. Nessun bacio, nessun gesto che provasse che fosse avvenuta la ricucitura. Il fatto però che abbiano trascorso delle ore insieme ha subito attirato l’attenzione dei fan. In aggiunta, né lui né lei, dopo che si sono sparse le voci sul possibile ritorno in love, hanno smentito. Se ne sono stati zitti zitti. Il punto è che, almeno stando a quanto riportato dal giornalista Lorenzo Pugnaloni nella sua newsletter, l’amore non ha ripreso quota. Giordano sarebbe anzi avvistato con un’altra donna.

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, nessun ritorno di fiamma in vista

Pugnaloni ha raccontato di essere entrato in contatto con una persona che avrebbe visto Giordano e Nilufar l’ultima sera in cui sono stati avvistati insieme. Infatti il giornalista parla di una testimone oculare che ha notato Mazzocchi “salire sul van con un’altra ragazza”. Sembra quindi che i due ex non abbiano ricominciato a frequentarsi. Manterrebbero ottimi rapporti personali, ma non ci sarebbe alcuna relazione rimessa in piedi.

In effetti, il sospetto che l’amore non fosse di nuovo decollato è venuto a molti. Dopo l’avvistamento di tre settimane fa in Grecia, i due non sono più apparsi insieme e, a giudicare da quanto loro stessi hanno pubblicato sui social, avrebbero frequentato posti differenti. Una dinamica che ha spinto tanti fan a pensare che i due siano rimasti amici, ma che non abbiano intenzione di darsi una seconda chance.

L’amicizia dopo la rottura

Nilufar e Giordano si sono conosciuti a Uomini e Donne nel 2018. Lei tronista, lui corteggiatore. Il percorso sul trono di Addati fu piuttosto travagliato. Culminò proprio con la scelta di Mazzocchi. A telecamere spente la relazione è durata circa un anno. Nel 2019 i due hanno annunciato la rottura. Negli ultimi anni in qualche occasione si sono mostrati insieme sui social, dando prova di essere rimasti amici. Ma non fidanzati.