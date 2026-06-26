Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sarebbero tornati insieme dopo 7 anni, il gesto di lei conferma

Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati, una delle coppie di Uomini e Donne più seguite degli ultimi anni, avrebbero deciso di darsi una seconda chance. Il gossip è esploso dopo che l’ex corteggiatore ha pubblicato una storia Instagram in cui ha ripreso la 28enne campana a Mykonos, rivelando che entrambi si trovano sull’isola greca e che sono insieme. Nel filmato in questione Nilufar è stata immortalata con alle spalle lo sfondo di un romantico tramonto, dettaglio che ha ulteriormente spinto a credere che la relazione abbia ripreso quota. Ma c’è dell’altro. Il giorno successivo, la giovane influencer ha postato sui social un album fotografico delle sue vacanze. Molti speravano che in uno degli scatti spuntasse Mazzocchi. E invece niente, il deejay non è apparso. Però Nilufar ha corredato il carosello di immagini con l’emoticon del cuore e delle stelle. Per tanti una conferma che il suo cuore abbia ricominciato a battere, ossia che c’è stato il clamoroso ritorno di fiamma.

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi in vacanza insieme

Sotto all’album tantissimi fan hanno lasciato commenti in cui hanno dato per scontato che la love story sia ripartita. A gran voce molti hanno anche chiesto uno scatto in compagnia di Giordano. Per il momento Nilufar non ha risposto alcunché. Non è però passato inosservato che non abbia smentito il ritorno di fiamma.

Il gossip è esploso dopo che di recente Nilufar, in un podcast, ha raccontato che stava frequentando una persona da circa tre mesi. Non ha però rivelato l’identità dell’uomo che, alla luce di quanto avvenuto nelle scorse ore, potrebbe corrispondere a Mazzocchi. I due, come già evidenziato, si sono conosciuti negli studi di Uomini e Donne. Dopo essersi scelti, hanno continuato a frequentarsi anche lontano dalle telecamere televisive, fino all’inizio del 2019, quando hanno deciso di separare le loro strade. A distanza di sette anni dalla rottura, potrebbero avere deciso di darsi una seconda chance.

Addati, dopo la conclusione della storia con Giordano, non ha più avuto storie durature. Lei stessa ha ammesso in diverse occasioni che si è innamorata solamente una volta nella vita, quando cioè ha conosciuto Mazzocchi. E se è vero, come canta Antonello Venditti, che certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano, beh forse è arrivato il momento per i due piccioncini di tentare di riviversi.