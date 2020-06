Nillas, il cantante è figlio di Tina e Kikò: “Non voglio l’aiuto dei miei genitori”

Continua la carriera musicale di Mattias Nalli, il primogenito di Tina Cipollari e Kikò Nalli. Da un anno il ragazzo, classe 2004, ha deciso di intraprendere questo percorso difficile ma allo stesso tempo appassionante. Nel 2019 il debutto con la canzone Universale: una collaborazione con Rebel, che è piaciuta assai al pubblico più giovane. Di recente la coppia si è ritrovata per un nuovo brano, uscito lo scorso aprile, intitolato Com’è che va. Il video della canzone, al momento in cui scriviamo, ha già totalizzato quasi 60 mila visualizzazioni e il numero è destinato a crescere nelle prossime settimane (il filmato lo trovate più in basso). Il figlio di Tina e Kikò è un trapper e nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Mio ha spiegato di aver scelto questo tipo di musica per la sua particolarità ed originalità. Mattias è supportato in questa sua carriera dai genitori famosi ma non vuole alcuna interferenza da parte dell’ex coppia…

Mattias Nalli non vuole il sostegno dei suoi genitori famosi

“I miei genitori vorrebbero spingermi e darmi una mano. È comprensibile che desiderino aiutarmi, ma io non voglio alcun tipo di aiuto da parte loro!”, ha fatto sapere Nillas al settimanale Mio. Mattias vuole farsi strada nel mondo delle sette note senza alcuna spinta o collaborazione da parte dei suoi famosi genitori. Una scelta difficile che però Tina Cipollari e Kikò Nalli stanno rispettando alla perfezione. Del resto, seppur separati da tempo, Tina e Chicco restano dei genitori molto presenti e amorevoli. Entrambi hanno messo i tre figli – dopo Mattias sono nati Francesco e Gianluca – sempre davanti a tutto e a tutti. Pure davanti alle storie d’amore che sono nate negli ultimi anni: la Vamp di Uomini e Donne è felicemente fidanzata con il ristoratore fiorentino Vincenzo mentre l’hair stylist vive una relazione a distanza con Ambra Lombardo, la Professoressa conosciuta al Grande Fratello di Barbara d’Urso.

Cosa fanno gli altri figli di Tina Cipollari e Kikò Nalli

Se il primogenito Mattias Nalli sogna di diventare un cantante affermato, anche il secondogenito di Tina Cipollari e Kikò Nalli ha delle velleità artistiche. Francesco, classe 2006, ha fatto il suo debutto nel mondo della moda qualche anno fa: è stato infatti scelto come testimonial da un marchio di moda. Poco si sa del terzogenito Gianluca, arrivato nel 2007.