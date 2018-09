Nikki Reed si è rifatta? “Nessun ritocchino, ecco qual è il mio segreto”

Nikki Reed si è rifatta? L’attrice rivela la verità e spiega perché ha un aspetto più giovane

Nikki Reed si è rifatta? L’attrice di 30 anni rivela in un’intervista su People di non aver effettuato nessun intervento chirurgico sul suo viso. Sono in molti coloro che hanno notato parecchi cambiamenti, nel corso degli anni, sul viso della moglie di Ian Somerhalder. Ora, però, la giovane sceneggiatrice ci tiene a precisare di aver ottenuto notevoli risultati in faccia grazie all’alimentazione. In particolare, Nikki ammette di aver deciso di dare una svolta decisiva alla sua vita, prestando maggiore attenzione agli ingredienti da utilizzare per i suoi pasti. In questo modo, è riuscito ad avere dei risultati positivi che hanno cambiato il suo aspetto, facendola sembrare ancora più giovane. La stessa attrice rivela che sembra una persona diversa, ma di non aver ricorso alla chirurgia estetica. Nessuna zona del suo viso è stata trattata con interventi chirurgici. Ha semplicemente cambiato il suo stile di vita, eliminando tutti i prodotti contenenti sostanze chimiche.

Nikki Reed, nessun ritocchino estetico ma solo un’attenta alimentazione

Nikki non ha cambiato la sua vita solo attraverso un’attenta e curata alimentazione, ma anche con l’Acro Yoga. L’attrice spiega a tutti i suoi fan che tutto ciò che assumiamo influenza non solo l’organismo ma anche il fisico e la mente. È tutto connesso, secondo quanto rivela la 30enne. Proprio dopo aver compreso questo dettaglio, la moglie di Ian Somerhalder ha iniziato a stravolgere la sua vita apparendo sempre più giovane. Ora fa molta attenzione ai prodotti e al cibo da scegliere, in particolare da quando ha saputo di essere incinta nel maggio del 2017. In questo periodo, l’attrice ha capito quanto è importante la salute e il benessere per il corpo.

Nikki Reed più giovane: la moglie di Ian Somerhalder e il suo segreto di bellezza

La Reed ha dato una svolta nella sua vita. Alimentazione e prodotti sani sono alla base del suo aspetto fisico. Dunque, nessun ritocchino sul viso, ma solo tanta attenzione a ciò che utilizza. Ha anche iniziato a collaborare con Tom’s of Maine per un esperimento sociale, che ha la scopo di aumentare la consapevolezza sugli ingredienti che vengono utilizzati. Un vero e proprio consiglio per tutti i suoi fan, per apparire più giovani senza ricorrere alla chirurgia estetica. Intanto, Nikki appare serena anche grazie all’appoggio di Ian, orgoglioso di lei.