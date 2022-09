Niente Doc-Nelle tue mani 3 nel 2023: fan gelati, parla Argentero

Quando andrà in onda la nuova stagione di Doc Nelle tue Mani? Non così presto come qualcuno potrebbe sperare. A rivelarlo è stato Luca Argentero, in una intervista su Tv Sorrisi e Canzoni insieme ad Alessandro Siani. Sono loro la nuova coppia alla conduzione di Striscia la Notizia. E proprio in occasione del loro debutto dietro al bancone del tg satirico è arrivata l’intervista sul settimanale. Le domande si sono concentrate su Striscia e sul loro rapporto, ma non poteva mancare quella su Doc 3.

A fare l’assist per parlare di Doc Nelle tue Mani è stato proprio il nuovo collega Alessandro Siani. Quando il giornalista ha chiesto ai due cosa gli piace dell’altro, il comico ha parlato della naturalezza con cui Argentero – presto di nuovo papà – è riuscito a portare umanità nel personaggio di Doc senza però ostentarla. Quindi hanno chiesto al diretto interessato se Doc tornerà presto con la nuova stagione. Il presto, in questo caso, è relativo più che mai. Doc 3 arriverà nel 2024, come confermato da Argentero: “Non prima del 2024, l’ideazione e la scrittura della serie son lunghissime”. Non poteva mancare la battuta di Siani, secondo cui starebbero ancora ritirando le cartelle cliniche per questo arriverà a distanza di due anni.

Sebbene la speranza del pubblico è sempre quella di vedere una fiction di anno in anno, la realtà è sempre diversa. Anche tra la prima e la seconda stagione sono passati due anni: Doc ha esordito nel 2020 ed è tornato quest’anno, nel 2022. Sono i classici tempi di una fiction così lunga, insomma. Doc conta otto puntate a stagione, si può paragonare ad altre lunghe serie come Don Matteo oppure Che Dio ci Aiuti. Anche nei loro casi infatti si deve aspettare un paio di anni tra una stagione e l’altra.

Tutto secondo i piani, dunque, nulla di nuovo e nulla di preoccupante. Certo i fan saranno un po’ delusi, ma dalle parole di Luca Argentero sulla terza stagione di Doc si può ben intuire il lavoro che c’è dietro. Prima le idee, poi la stesura della sceneggiatura e quindi dei copioni. Quindi bisogna girare e il set è aperto per mesi, non per settimane. Infine c’è la fase del montaggio, anche quella impegnativa. Il pubblico nel frattempo non può fare altro che aspettare.