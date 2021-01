Nicolò Zenga, durissimo sul padre: parla anche l’ex moglie di Walter

Non si placa la faida intestina alla famiglia Zenga, che vede da un lato i figli Nicolò e Andrea (quest’ultimo attualmente impegnato al nella Casa del Grande Fratello Vip 5), dall’altro papà Walter, ex calciatore e oggi allenatore e imprenditore. I primi rinfacciano al padre di non essere mai stato presente nella loro vita, il secondo, tramite messaggi social e amici di fiducia (Biagio D’Anelli lo ha difeso a spada tratta a Domenica Live), che smentisce Andrea e Nicolò. In mezzo una serie di figure che ora danno ragione a questi ultimi, ora danno pareri favorevoli su Walter (in questi giorni si sono pronunciati sulla vicenda, in tv, sui social o sulla stampala, la tata d’infanzia dei ragazzi, l’ex compagna di Zenga ‘senior’ Hoara Borselli, il già citato Biagio D’Anelli etc. etc.)

Dopo tutto questo can can mediatico, a mettere ulteriore benzina sul fuoco arriva ora un’intervista al vetriolo di Nicolò Zenga, che ha rilasciato nuove e pesanti esternazioni su Walter chiacchierando con il magazine Oggi. “In 31 anni non sono mai riuscito a instaurare un rapporto con mio padre. Non è stato un papà, è stato un miraggio, una rincorsa costante…”, attacca il giovane che aggiunge che il padre “nulla sa” delle passioni e delle paure dei suoi primi due figli.

Quindi arriva una critica molto piccata, la chiosa più dura e amara: “Credo di sapere come si fa il padre. Mio padre mi ha dato un formidabile insegnamento “negativo”: io sarò il suo contrario”.

Le dichiarazioni di Roberta Termali, l’ex moglie di Walter Zenga

Oltre a Nicolò, con il settimanale Oggi, ha parlato Roberta Termali, madre dei due ragazzi, conduttrice televisiva e seconda moglie di Walter. La donna ha sottolineato che ha sempre provato fare da ponte tra i figli e l’ex marito, invitando i primi a coltivare un rapporto con l’ex calciatore e tentando di convincerli ad incontrarlo. “Da Osimo li portavo a Milano perché Walter, che li passava a prendere a casa dei miei genitori, li potesse vedere senza “scomodarsi”. Certo, a detta dei ragazzi, la qualità del tempo che passavano insieme non era eccezionale”, ha concluso Roberta.

Al momento Walter si è espresso in prima persona sulla vicenda soltanto una volta, tramite i suoi profili social. Tuttavia, per dare una sua versione dei fatti, ha ‘incaricato’ l’amico Biagio D’Anelli a parlare del caso. L’opinionista televisivo è intervenuto ai microfoni di Domenica Live, durante la puntata andata in onda il 17 gennaio, confrontandosi in studio con Nicolò che non ha accolto di buon grado le sue parole.