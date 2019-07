Nicolò Scalfi dopo Caduta Libera, l’ex Campione riparte da loro e sogna in grande

Caduta Libera, Nicolò Scalfi riparte dagli amici e dalla musica

Nicolò Scalfi è stato eliminato da Caduta Libera in una delle ultime puntate del programma, e siamo sicuri che in molti si stiano chiedendo, tra una nuotata e l’altra in questa caldissima estate, cosa stia facendo e quali saranno i suoi progetti; ricordiamo che Nicolò è entrato nel cuore dei telespettatori di Canale 5 per i suoi modi di fare e per il suo indiscutibile talento che lo ha portato a superare ben 88 puntate del game show di Gerry Scotti e a vincere oltre 650mila euro: non esageriamo insomma quando diciamo che in tanti lo seguono volentieri, e lo dimostra anche Instagram tra l’altro, dove Scalfi ha superato i 100mila follower partecipando a un programma che non garantisce di certo lo stesso successo di Amici, del Gf e via dicendo. Ma cosa sta facendo Nicolò dopo Caduta Libera?

Nicolò Scalfi dopo Caduta Libera, tante soddisfazioni per il Campione lanciato da Gerry Scotti

Il Campione di Gerry Scotti è ripartito proprio da loro, dagli amici, con cui compare in alcune delle storie pubblicate di recente cantando e muovendosi a ritmo di musica; nell’ultima Instagram stories ad esempio canta What is Love, storico pezzo degli Haddaway citandone la strofa “Baby, don’t hurt me”. Che ci sia un riferimento a qualcuno che ancora non conosciamo? Chissà. Di certo a Nicolò la musica piace da impazzire, come lui stesso ha dichiarato al Giornale di Brescia confessando di amare “cantare e scrivere testi. Il mio genere preferito è il rap”: un piccolo artista insomma che però ha i piedi ben saldati a terra visto che intende iscriversi all’Università, precisamente al Corso di Laurea in Lettere Moderne. E non è finita qui.

Il futuro televisivo di Nicolò Scalfi

Forse non tutti sapete che il futuro televisivo di Nicolò Scalfi sembra essere già tracciato: il ragazzo infatti prenderà parte al torneo dei campioni del programma, dove dovrà vedersela con i migliori di tutta la stagione, e non è detto che qualcuno non accolga il suo appello per partecipare all’Isola dei Famosi. Di certo il reality show ne gioverebbe visto che nelle ultime due edizioni, tra concorrenti noiosi e personaggi con scarso temperamento, gli ascolti non sono stati proprio il massimo. Iniziamo a mettere un po’ di volti amatissimi in queste trasmissioni, e il successo sarebbe assicurato, o quasi.