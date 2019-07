Nicolò Scalfi e il segreto del successo a Caduta Libera, intanto Christian strega tutti

Caduta Libera, Nicolò Scalfi felice dopo il successo nel programma

L’estate di Nicolò Scalfi continua a gonfie vele, a quanto pare, e come potrebbe essere diversamente, del resto, visto che il Campione più amato di Caduta Libera si è portato a casa centinaia di migliaia di euro e ha tantissimi progetti per il futuro, non ultimo quello di partecipare all’Isola dei Famosi, anche se almeno per il momento news sul suo conto non sono trapelate in rete. Il giovane pupillo di Gerry Scotti continua a tenere aggiornati i propri follower su Instagram, e lo fa come qualsiasi altro ragazzo della sua età: zero manie di grandezza e semplice condivisione della quotidianità.

Nicolò e il segreto del successo: daily relax con i cruciverba

Pochi minuti fa ad esempio Nicolò ha condiviso con tutti uno scatto che lo vede divertirsi in una serata, qualche ora fa incontrare casualmente un riccio e sempre un po’ di tempo fa mostrare a tutti il segreto del suo successo; sì perché aver vinto così tante volte a Caduta Libera non può che dipendere da un allenamento costante con… i cruciverba! Lui lo chiama daily relax ma magari fosse relax quotidiano per tutti! Scalfi insomma continua a tenersi allenato: non si sa mai dovesse essere chiamato per qualche altro programma in cui dare sfoggio della sua bravura!

Christian conquista Caduta Libera: è arrivato un altro Nicolò?

Intanto a Caduta Libera sta conquistando la scena, anzi l’ha già conquistata, a dire il vero, un altro campioncino, Christian, bagnino dal fisico scolpito che ha stregato i cuori di telespettatori e telespettatrici e che ha già vinto ben 75mila euro. Bresciano di 27 anni, ha superato l’ultima prova del game show di Gerry Scotti e ha anche ricevuto i complimenti di Nicolò; basterà questo a farci dimenticare di lui? Diciamo che il primo amore non si scorda mai ma anche il secondo non è che sia così male, eh!