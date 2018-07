Nicolò Noto di Amici presto padre: la moglie Valentina è incinta

Nicolò Noto, il ballerino di Amici aspetta un figlio dalla moglie Valentina

Cicogna in arrivo per Nicolò Noto di Amici. L’ex ballerino dell’edizione 2013 del talent show di Maria De Filippi sta per diventare padre: la moglie Valentina è incinta del primo figlio. Ad annunciarlo lo stesso Noto, in un’intervista concessa a Di Più. Nicolò, che solo lo scorso anno è convolato a nozze con la sua fidanzata storica, è al settimo cielo per la bella notizia. “Questo figlio non è arrivato per caso, ma lo abbiamo cercato e voluto. Io ho fatto tutto presto nella vita: a 14 anni sono andato via di casa per studiare danza; a 20 anni ho partecipato ad Amici; a 24 anni mi sono sposato; a 25 anni diventerò padre. Mia moglie e io volevamo diventare genitori giovani perché ora abbiamo molte forze per crescerlo e anche per godercelo di più”, ha spiegato il giovane.

Nicolò Noto e la moglie Valentina: piccanti confessioni

Nicolò Noto si è poi lasciato andare ad una piccante confessione su Valentina, che ha solo 24 anni: “Mia moglie è al quarto mese di gravidanza e facciamo ancora l’amore: ce lo ha consigliato la ginecologa. Ci ha spiegato che fa bene al bambino. Lo facciamo almeno due volte al giorno e adesso è ancora più bello di prima”. La moglie di Nicolò non lavora nel mondo della danza, è nata nella Repubblica Dominicana ma è cresciuta a Como. I due si sono conosciuti per caso, grazie ad amici in comune ma per entrambi si è trattato di un colpo di fulmine.

Nicolò Noto: da Amici a Ballando con le Stelle

Da qualche anno Nicolò ha iniziato a collaborare con Ballando con le Stelle. “Il mio prossimo obiettivo è diventare un ballerino del cast di Ballando con le stelle. Milly Carlucci mi ha già invitato più volte per esibirmi con i “ballerini per una notte”: l’ultima volta è stata con suor Cristina ad aprile. Mi sono sempre trovato benissimo e ho visto quanto sia bello l’ambiente umano e professionale di quel varietà”, ha confidato Noto.