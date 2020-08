Nicole Kidman riabbraccia madre dopo 8 mesi: cos’era successo (Foto)

Sono passati ben otto mesi da quando Nicole Kidman ha visto sua madre l’ultima volta. Mesi difficili che hanno sconvolto il mondo e che hanno tenuto lontane le persone più care. Mesi in cui il Covid-19 ha inevitabilmente rimodulato i rapporti tra conoscenti, amici, parenti e che ha segnato per sempre la storia dell’uomo sulla Terra. Mesi in cui ognuno ha dovuto fare i conti con la propria solitudine e, se in compagnia, con l’assenza di chi non poteva più vedere. Così è successo alla Kidman. Che su Instagram ha voluto condividere con tutti la gioia di aver potuto finalmente riabbracciare mamma Janelle dopo il periodo di lockdown dovuto al Coronavirus. Il racconto ha commosso i follower dell’attrice, anche perché è stato accompagnato da una foto davvero bella in cui la si vede abbracciare quella che è a tutti gli effetti la donna più importante della sua vita.

Nicole Kidman, emozioni per l’abbraccio con la mamma: non la vedeva da otto mesi

Le parole della Kidman sono quelle di una figlia che non vedeva l’ora di poter incontrare di nuovo la madre: “Che bella sensazione”, questo ciò che ha scritto su Instagram aggiungendo che erano passati otto mesi dall’ultima volta e che purtroppo a causa del Coronavirus si è persa anche il suo ottantesimo compleanno. “Ma adesso – conclude così il suo messaggio la star di Hollywood – sono qua, ti amo”. Una figlia felice, Nicole Kidman, che non ha timore di mostrare le proprie emozioni dinanzi a milioni di follower e che non ha smesso – come ogni figlio del resto – di essere la piccola dei genitori. Il post ha ricevuto migliaia e migliaia di like da parte dei tanti fan che hanno pure commentato con messaggi dolci e carichi d’affetto.

La foto di Nicole Kidman che riabbraccia la madre dopo il lockdown: l’attrice felice con la sua famiglia

Ricordiamo che la Kidman sarebbe dovuta rientrare in primavera dalla madre ma che il Covid-19 ha bloccato tutto e l’ha spinta a restare nella sua casa nel Tennessee assieme al marito Keith Urban e alle figlie Sunday Rose e Faith Margaret, la prima di dodici la seconda di nove anni. Poi il rientro in Australia, dove però ha dovuto vivere in quarantena per altre due settimane nella sua villa nelle Southern Highlands. In questo periodo la Kidman si è anche infortunata a una caviglia mentre correva ma per fortuna non si è trattato di niente di grave: ha potuto comunque festeggiare i suoi cinquantatré anni e l’anniversario di nozze con Keith che durante il lockdown tra l’altro le aveva dedicato anche un concerto casalingo. Si può dire senz’altro insomma che la Kidman sia una mamma e una figlia felice. Vi lasciamo alle foto: