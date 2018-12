Nicole Kidman: angoscia e lacrime sul set di Big Little Lies

L’attrice premio Oscar svela alcuni aspetti inediti del suo lavoro

Nicole Kidman è pronta a tornare sul grande schermo. L’attrice premio Oscar è infatti tra i protagonisti di Acquaman, il film con Jason Momoa in sala dal prossimo 1° gennaio. Nonostante il successo e le decine di film che le sono valsi i più prestigiosi riconoscimenti, la diva di Hollywood non nasconde le sue debolezze di donna e artista. In un’intervista rilasciata al nuovo numero del settimanale Vanity Fair la star rivela alcuni aspetti inediti della sua vita professionale e non solo. L’attrice australiana si racconta senza filtri, parlando della sua carriera ma anche dell’importanza della sua famiglia che le offre amore, affetto ma soprattutto conforto nei momenti più difficili. Dopo il divorzio da Tom Cruise, avvenuto nel 2001, Nicole si è ritrovata sola. Al suo fianco solo i due figli, Isabella e Connor, adottati con l’ex marito. Dopo un periodo di solitudine, in cui si è buttata a capofitto nel lavoro, l’attrice ha finalmente ritrovato il sorriso e l’amore accanto a Keith Urban. La diva e il cantante country sono convolati a nozze nel 2006 e dalla loro unione sono nate le due figlie Sunday, di 10 anni, e Faith, di 8.

Le lacrime sul set di Big Little Lies

Nel 2003 Nicole Kidman ha vinto l’Oscar come miglior attrice per la sua interpretazione di Virginia Woolf in The Hours. Da allora la sua carriera è stata costellata da grandi successi. L’attrice è stata anche protagonista della fortunata serie tv Big Little Lies, in cui recita tra gli altri accanto all’amica Reese Witherspoon. Nella serie targata Hbo, l’ex moglie di Tom Cruise interpreta Celeste: una moglie ostaggio di una relazione malata e un marito violento. Proprio per calarsi in questo ruolo, l’attrice ha sofferto molto e racconta: “Si trattava di interpretare l’amore, ma un amore assai dannoso per le persone coinvolte. Tornando a casa dalle riprese piangevo. Mi sedevo, magari facevo un bagno, e piangevo. Provavo un’angoscia profonda che non sapevo bene come affrontare“.

Nicole Kidman parla del marito Keith Urban

Attrice talentuosa ed esperta, Nicole Kidman ha dunque vissuto una dura esperienza sul set della serie Big Little Lies. A sostenerla in quei momenti difficili il marito Keith Urban. L’attrice ha rivelato che è stato proprio il compagno ad aiutarla a gestire il coinvolgimento emotivo: “Ho un bravo marito con cui è molto, molto bello parlare. Essendo anche lui un artista è cosciente della situazione. Quando torno a casa, non trovo una persona che non capisce. E’ bravissimo ad attutire i colpi“.