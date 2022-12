Nicolas Vaporidis è ‘entrato’ nelle case di milioni di italiani per tre mesi quest’anno, essendo stato uno dei protagonisti de L’Isola dei Famosi 2022, reality che alla fine lo ha visto salire sul gradino più alto del podio. Per anni l’attore è sparito dai radar di tv e cinema, poi eccolo in Honduras, più caparbio che mai. La sua riapparizione è stata repentina come la sua sparizione: terminato il viaggio nel programma di Canale Cinque, Vaporidis ha concesso una manciata di interviste per poi tornare a rifugiarsi nella sua patria di adozione, Londra. E quindi? Cosa fa oggi? Esattamente ciò che faceva prima di sbarcare in terra honduregna.

Chi conosce Vaporidis sa che è una persona riservatissima, con la testa ben salda sulle spalle e i piedi piantati a terra. Anche perché ha alle spalle una carriera di un certo spessore. Insomma, non è tipo da prestarsi a diventare una macchietta da reality show. E infatti non lo diventerà. Dopo aver trionfato, è tornato a dedicarsi anima e corpo a Taverna Trastevere, il suo ristorante londinese. E naturalmente è restato sempre con le antenne rizzate per quel che riguarda eventuali progetti cinematografici. E la tv? Porte aperte ma solo per possibili iniziative che potrebbe reputare in linea con la sua figura. Di altri reality non se ne parla.

“Io in tv? Sarebbe una bella sfida, una crescita umana e professionale. Per ora non parteciperei però ad altri reality”, ha confidato a Tv Sorrisi e Canzoni. Di proposte, però, pare che non ce ne siano state. E sembra che Nicolas, in fin dei conti, non si sia stracciato le vesti, anche perché ha altri piani: continuare a vivere a Londra, far crescere le sue attività e appunto non smettere con la recitazione. Oltre a continuare a coltivare la love story con la dolce Ali, ragazza che da qualche tempo gli fa battere il cuore.

E con il montepremi che si è intascato per aver vinto L’Isola cosa ha fatto? Nulla di particolare rispetto a ciò che fa con altre entrate. Sul tema, così rispose poco dopo aver trionfato nel reality Mediaset: “Li gestirò come tutte le mie risorse. Continuerò a vivere a Londra dove ho i miei ristoranti cercando però di godermi anche la mia bella Italia per poter fare cinema e magari anche tv”.

Insomma, per Vaporidis L’Isola è stata una parentesi entusiasmante, arricchente e al contempo faticosa. Gli ha lasciato molto ma non ha mutato i suoi obbiettivi. Vive sempre nel cuore della capitale inglese, continua ad essere in prima linea nel suo locale e ad amare Ali.