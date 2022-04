Nicolas Vaporidis è fidanzato: la bugia, il “circo tv” e la lezione sull’amore

L’attore di Notte prima degli esami non è single come aveva inizialmente sostenuto: “Vi dico perché ho mentito”

Nicolas Vaporidis non è single come aveva dichiarato prima di iniziare il suo percorso all’Isola dei Famosi. Lungo la puntata in onda venerdì 22 aprile, l’attore, grazie a una serie di domande incalzanti rivoltegli da Ilary Blasi, è capitolato, ammettendo di aver mentito circa la sua situazione sentimentale. Lady Totti, visto il garbo e la convincente spiegazione offerta dal naufrago (spiegazione che ha raccolto il plauso anche degli opinionisti), l’ha considerata una “bugia bianca”, senza fare alcuna ramanzina. Ha però cercato di carpire qualcosa in più della donna che sta al fianco di Nicolas. E, alla fine, qualcosina è riuscita a fare emergere.

La star di Notte prima degli esami, a domanda diretta della conduttrice romana, ha spiegato di non aver detto la verità agli autori del reality circa il tema fidanzata. Motivo? Una “lei” c’è, ma la frequenta da pochi mesi. Dunque è prematuro parlare di love story? Assolutamente no. Anzi Vaporidis si è detto profondamente innamorato ed ha aggiunto di non aver mai provato sentimenti così forti per una donna in tutta la sua vita. E allora? Perché nascondersi? Perché Nicolas sa bene come funziona il mondo dello spettacolo, il “circo”, per dirla con le sue parole, e non vuole che un’anima così pura che non fa parte dello showbiz si ritrovi in un can can a cui non è abituata e che potrebbe risultarle indigesto.

Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis spiega perché non ha detto di essere fidanzato

“Non ho mai incontrato una persona così. Questo tipo di sentimenti non ero abituato a viverli, ero abituato male. Quando ho conosciuto lei, ho visto qualcosa che qualche anno fa non ero capace di vedere”, ha dichiarato l’attore, con evidente trasporto. Nicolas ha poi argomentato la sua scelta iniziale di dire una frottola agli autori del programma: “Inizialmente ho detto di essere single perché le persone che amo voglio proteggerle. Io sono la causa di un’eventuale attenzione nei suoi confronti e vorrei che fosse un’attenzione rispettosa, delicata, non buttata sui giornali e raccontata in modo sfacciato”.

Ma chi è questa donna? Ilary a un certo punto non ha più resistito ed ha chiesto in modo schietto al naufrago di svelare l’identità. Nicolas però non ha raccolto l’invito: “È il mio pensiero felice, cerco di aggrapparmi quanto più possibile a lei. Mi manca. Se vuoi Ilary ti posso raccontare di lei davanti a un caffè, ma non qui. Però posso dire che è una persona estremamente intelligente e l’intelligenza è una delle cose che trovo più interessanti in una persona”.

“L’ho conosciuta forse nel momento più complicato della mia vita e lei ha accettato tutto con il sorriso, senza farmi pesare mai nulla e questo mi ha fatto innamorare. Quando sto con lei sono ‘io’, nulla di più, nulla di me”. La Blasi non ha mollato la presa ed ha provato a carpire qualche dettaglio utile per risalire all’identità della donna. “Dimmi almeno se è mora o bionda”, ha chiesto, con Nicola Savino che l’ha simpaticamente rimbrottata: “Ma che domande sono queste?”. “È bionda”, ha chiosato Nicolas con gli occhi pieni d’amore.

Nicolas Vaporidis, la lezione sull’amore

Vaporidis man mano che passano i giorni sull’Isola sta emergendo sempre più, mostrandosi come una persona riflessiva, garbata ed educata, fortemente rispettosa del prossimo. La lezione data sulla preziosità di proteggere un amore ha trovato parecchi apprezzamenti da parte del pubblico: in una tv dove tutti strillano e sgomitano a più non posso per avere due minuti di celebrità, spesso spiattellando il proprio privato e pure la propria intimità sulla pubblica piazza, è balsamo un concorrente con lo stile di Nicolas.