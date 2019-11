Nicolas Vaporidis, Costanzo suo professore all’università: “Esame proprio brutto”

Nicolas Vaporidis e la confessione su Maurizio Costanzo: è stato un suo studente universitario

Nicolas Vaporidis è stato ospite al Maurizio Costanzo Show e ha fatto una confessione sul conduttore. L’attore non era solo, ma insieme a tutto il gruppo con cui sta portando nei teatri il musical Full Monty. Oltre a parlare dello spettacolo, però, Vaporidis ha raccontato un episodio legato alla sua vita universitaria e che include anche Maurizio Costanzo. Una curiosità che ha lasciato a bocca aperta qualcuno in platea e che di sicuro ha sorpreso qualche altro. Prima che il sipario si aprisse, comunque, l’attore ha raccontato l’aneddoto a Costanzo, così quest’ultimo gli ha chiesto di condividere questo ricordo anche con il pubblico. Vaporidis ha iniziato dicendo di ricordare molto bene quanto accaduto, nonostante siano passati quasi vent’anni.

Maurizio Costanzo professore universitario, Vaporidis racconta: “Ultimo esame fatto con il professor Costanzo”

L’attore ha poi subito detto: “Lei forse non se lo ricordava, ma il mio ultimo esame all’università l’ho fatto con il professor Costanzo”. Il conduttore ha quindi confermato il suo passato da professore universitario: “Io ho insegnato per un paio d’anni all’università a Roma e lui ha fatto l’esame, chi se lo ricordava”. Nicolas Vaporidis invece ricorda benissimo di essere stato uno studente di Maurizio Costanzo: “Eh, io purtroppo sì perché è stato proprio brutto. Un po’ come Notte prima degli esami, la scena finale”. La colpa però non è stata tutta di Costanzo, anzi pare che come professore sia stato anche generoso con il voto finale visto che Vaporidis meritava la sufficienza e non più di tanto.

Maurizio Costanzo Show, l’attore Nicolas Vaporidis rivela: “Mi ha portato bene”

Questo il racconto dell’attore: “Io non avevo studiato, lo ammetto a distanza di diciotto anni. E lei fu magnanimo perché mi disse se vuole io le posso dare 20. Io le dissi che ambivo a qualcosina di più. In realtà avrei dovuto prendere 18 e una figura, e passare”. Nicolas Vaporidis al Maurizio Costanzo Show ha però spiegato che questo esame gli ha portato fortuna: “Dopo il suo esame, che io non accettai il 20, ho fatto il provino per Notte prima degli esami. E quindi mi ha portato abbastanza bene devo dire”.