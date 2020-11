Nicola Piovani (Oscar La Vita è Bella): odissea Covid, poi la guarigione

Il maestro premio Oscar per la Vita è bella ha dato notizia della sua guarigione dopo settimane di isolamento in ospedale e ha raccontato della sua esperienza con la malattia

Nicola Piovani, premio Oscar per “La vita è bella”, è ufficialmente guarito dal Covid-19. A dare l’annuncio è l’Ansa che con un’intervista al musicista ha dato l’opportunità al maestro di raccontare la sua esperienza con la malattia. Piovani, infatti, ha dichiarato di essersi ammalato oltre un mese fa e di essere stato ricoverato ad ottobre presso il Tor Vergata di Roma.

Dopo cinque settimane di isolamento ospedaliero, il settantaquattrenne ora può tirare un sospiro di sollievo; è tornato a casa con tampone negativo. La sua situazione, infatti, era chiara: sintomi evidenti da Coronavirus curati – come ha ammesso lo stesso Piovani – con “grande scrupolo e competenza” . Il Maestro ha poi tenuto a ringraziare tutti i medici che lo hanno seguito, gli infermieri e il personale ospedaliero.

Piovani ha portato avanti una testimonianza attiva del loro impegno nei confronti della pandemia e ha garantito di aver visto con i suoi occhi le difficoltà oggettive in cui essi operano per curare chi è nella sofferenza. Infine, ha aggiunto che, in seguito a quanto visto, nutre sempre più disdegno nei confronti di chi nega la presenza del Covid-19: “Ho visto come lavorano [i medici n.d.r.] e questo ha aumentato il mio disprezzo per i negazionisti”.

A spendere parole di contentezza per la guarigione di Nicola Piovani è stato il Direttore Generale Siae Gaetano Blandini. Quest’ultimo si è congratulato con i medici per il lavoro svolto e per ciò che fanno quotidianamente in prima linea:

“Sono felice di sapere che il Maestro Piovani è finalmente tornato a casa e che gode di buona salute. Da sempre al fianco della Società Italiana degli Autori ed Editori e costantemente in prima linea nella difesa del diritto d’autore, Piovani è una colonna portante della musica e della cultura italiana. Faccio mie le sue parole di ringraziamento per i medici e per tutti coloro che sono quotidianamente in prima linea nella lotta contro il Coronavirus.”

Nicola Piovani durante il lockdown di marzo era stato uno dei volti noti che aveva perpetuato la causa del “Restate a casa” sui social. Nel suo profilo Instagram, infatti, aveva tenuto a precisare che rispettare le norme di sicurezza fosse un dovere nei confronti di tutti coloro che erano costretti ad andare a lavorare, come medici e infermieri. Tuttavia, aveva evidenziato come il lockdown potesse essere anche una risorsa per dedicare del tempo alla cultura. Lui, infatti, aveva ammesso di sfruttare il periodo per comporre nuova musica.

Chi è Nicola Piovani, maestro premio Oscar per la Vita è bella

Nicola Piovani, nato a Roma il 26 maggio 1946, è un pianista, compositore e direttore d’orchestra italiano. Nel corso della sua carriera ha operato in ambito cinematografico, televisivo e teatrale e ha avuto il piacere di lavorare con personaggi di spicco come Nanni Moretti, Mario Monicelli, Giuseppe Tornatore e Federico Fellini. Nel 1999 ha vinto il Premio Oscar per le musiche del film “La vita è bella”.