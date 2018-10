Nicola Panico: le parole su Nilufar e Giordano, frecciatina a Sara Affi Fella

Nicola Panico commenta il falò di confronto di Nilufar e Giordano mandando una frecciatina a Sara Affi Fella

Attraverso Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi a Temptation Island Vip, Nicola Panico vuole mandare una frecciatina a Sara Affi Fella? Sembra proprio di sì! Il calciatore questa sera ha guardato la puntata del reality delle tentazioni, durante la quale Nilufar e Giordano hanno deciso di tornare a casa insieme. La coppia, tra le lacrime di felicità, ha mostrato a tutto il pubblico di Canale 5 di essere ancora più forte di prima grazie al programma. Nicola pare abbia apprezzato il percorso fatto dai due ex protagonisti del Trono Classico. Ed ecco che viene spontaneo pensare che il Panico abbia fatto un confronto con Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni, usciti insieme dal programma di Maria De Filippi nello stesso periodo di Nilufar e Giordano. Al contrario di questa coppia, Sara e Luigi non hanno avuto modo di portare avanti la loro relazione. Qualche mese dopo è arrivata la verità riguardo il percorso della Affi Fella, che va a spiegare i motivi reali della loro rottura.

Nicola Panico e la frecciatina a Sara Affi Fella durante la puntata di Temptation Island Vip

Nicola pare voglia far capire al pubblico che Nilufar ha scelto Giordano con amore, al contrario di Sara che mentre sceglieva Luigi stava ancora con il suo ex. Il calciatore sembra non essere più in buoni rapporti con la Affi Fella e con la sua famiglia. Dopo aver scoperto la nuova relazione di Sara con Vittorio Parigini, Nicola ha deciso di svuotare il sacco con la redazione di Uomini e Donne. Proprio qui ha appunto raccontato cosa c’era dietro al percorso della Affi Felle sul trono. Anche Nilufar ha fatto degli errori molto grandi nel programma, ma è riuscita comunque a costruire un’importante storia d’amore con Giordano.

Nicola Panico e le parole su Nilufar e Giordano: “Questo è amore”

Sembra una vera e propria frecciatina per Sara quella che Nicola ha condiviso sulle Stories di Instagram. Il calciatore ha condiviso una foto di Nilufar e Giordano al falò di confronto, su cui ha scritto: “Questo è AMORE!” Nel frattempo, il pubblico è molto felice di aver visto la Addati e l’ex corteggiatore lasciare insieme il reality.