Nicola Carraro, 12 anni fa il matrimonio con Mara Venier: la dedica d’amore per la moglie

Mara Venier fa una dedica d’amore al marito Nicola Carraro. Lo fa oggi, giovedì 28 giugno 2018, sul suo profilo Instagram, a distanza di 12 anni dal matrimonio. “Amore mio, oggi sono 12 anni…sembra ieri…ed io ti amo sempre di più“. Una dedica speciale che arriva in un giorno speciale a cui il noto produttore cinematografico non poteva non rispondere. E, infatti, la risposta a tanto amore è arrivata poco dopo, naturalmente sempre sui social: “12 anni fa – ha scritto Carraro – in un caldissimo pomeriggio di giugno circondati da figli, parenti e amici cari, ho sposato lei, una donna fantastica e il bello è che la risposerei anche subito“.

Nicola Carraro e Mara Venier sposati dal 2006: il matrimonio fu celebrato a Caracalla

Le dediche d’amore in salsa social di Mara Venier e del marito Nicola Carraro ricordano a tutti che sono passati quasi quindicianni dalla celebrazione del loro matrimonio. Le nozze della conduttrice tv, infatti, furono celebrate nel 2006 a Caracalla, dopo che i due stavano già insieme da circa sei anni. A sposarli fu l’allora sindaco di Roma Walter Veltroni e alla cerimonia presero parte anche ospiti illustri come Pippo Baudo, Katia Ricciarelli, Iva Zanicchi, Carlo Verdone, Paola Perego, Alba Parietti e tanti altri personaggi dello spettacolo.

Tutti gli amori Mara Venier

Volto amatissimo della TV italiana, prima di sposare Nicola Carraro Mara Venier ha avuto anche altri amori. Prima delle sue ultime nozze del 2006, infatti, la popolare conduttrice di Domenica In si è unita in matrimonio con Jerry Calà (nel 1984) e ha anche avuto una lunga relazione con Renzo Arbore.