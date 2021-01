Nick Carter: terzo figlio in arrivo per il cantante dei Backstreet Boys

Si allarga la famiglia di Nick Carter. L’idolo delle ragazzine cresciute negli anni Novanta sta per diventare padre per la terza volta. A dare l’annuncio il diretto interessato su Instagram, dove ha postato lo scatto di un’ecografia del piccolo in arrivo. Una vera e propria sorpresa per il cantante dei Backstreet Boys e la moglie, l’attrice 37enne Lauren Kitt, che negli ultimi anni hanno sofferto parecchio per alcuni, dolorosi, aborti.

A People Lauren Kitt ha raccontato di aver scoperto la gravidanza in ritardo, quando era già al quinto mese. Non ha avuto particolari sintomi e non pensava dunque di essere incinta per la terza volta. Un giorno ha avvertito qualcosa nella sua pancia e supportata dal marito Nick Carter l’attrice è corsa dal medico. Poi la sorpresa che la coppia non si aspettava: una terza gravidanza dopo la quarantena trascorsa nella loro casa a Las Vegas.

Nick Carter e Lauren Kitt sono sposati dal 2014 e hanno due figli: Odino, 4 anni, e Saoirse, 15 mesi. Nel 2018 la coppia ha rivelato di aver avuto diversi aborti spontanei. Per la Kitt non è stata facile avere le due gravidanze e pensava di non poterne avere una terza. Tanto che per il sogno di un altro bambino Lauren e Nick stavano valutando l’ipotesi di una madre surrogata. Entrambi, infatti, hanno sempre desiderato una famiglia numerosa.

A People Lauren Kitt ha ammesso che col tempo ha imparato a non autoflagellarsi per il suo passato complicato. L’attrice ha capito che è “semplicemente destino” e che non bisogna colpevolizzarsi se qualcosa non funziona e se non si riesce a portare a termine una gravidanza. Il terzo parto è previsto per aprile. Ad oggi i Carter non hanno ancora svelato se sarà un maschietto o una femminuccia.

Cosa fa oggi Nick Carter

Nick Carter continua a lavorare nel mondo dello spettacolo. Di recente è stato uno dei concorrenti della versione americana de Il Cantante Mascherato. Per l’immediato futuro non sono previsti nuovi progetti con i Backstreet Boys. Nick è legato a Lauren dal 2011: è una delle coppie più solide dello showbiz a stelle e strisce.