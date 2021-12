Nick Cannon, è morto il figlio di 5 mesi: lo struggente annuncio

Il rapper, ex marito di Mariah Carey, ha rivelato la terribile notizia in diretta, parlando con il suo pubblico

Un terribile annuncio quello fatto da Nick Cannon oggi, martedì 7 dicembre 2022. Il figlio di 5 mesi è morto a causa di un tumore al cervello. Lo stesso rapper e conduttore statunitense ha scelto di rendere noto quanto accaduto, nel corso del suo programma The Nick Cannon Show. L’ex marito di Mariah Carey ha rivelato che il piccolo purtroppo non ha vinto la sua terribile battaglia contro il tumore. Inizialmente, l’attore ha confessato come insieme alla sua famiglia ha scoperto che il figlio Zen stava lottando contro l’idrocefalo, forma di cancro al cervello, caratterizzato da un aumento anomalo della quantità di liquido.

Secondo il suo racconto, il bambino era molto sofferente e mostrava vari disturbi di salute. In particolare, aveva sempre la tosse. Così, con la sua compagna Alyssa Scott ha portato il suo figlio più giovane dal medico e hanno scoperto l’agghiacciante verità. In Zen è stato, purtroppo, diagnosticato un tumore maligno. I medici sono subito intervenuti attraverso un’operazione chirurgica al cervello. Le cose per i due genitori è inevitabilmente precipitate. La morte del piccolo Zen ha sconvolto l’intera famiglia di Nick Cannon.

Il conduttore 41enne ha deciso di affrontare il suo grave lutto parlandone anche con il pubblico, durante la puntata dello show. Tra le lacrime ha ricordato il momento in cui l’ha tenuto in braccio per l’ultima volta, lo scorso fine settimana. Ci ha tenuto poi a precisare di aver fatto ritorno a lavoro subito perché “questo è tutto ciò che sa fare”. Zen era l’unico bambino nato dalla sua storia d’amore con Alyssa.

Nick Connon ha altri sei figli, tra cui due gemelli avuti con Mariah Carey. Zen era il settimo e il più giovane, nato lo scorso mese di giugno. Non è riuscito a trattenere le lacrime quando ha spiegato tutto ciò che lui e la sua famiglia hanno dovuto affrontare nell’ultimo periodo.

Hanno scoperto la terribile realtà quando il bambino aveva solo due mesi. Quando si sono recati dal medico, pensavano si trattasse di un problema passeggero e invece hanno ricevuto la tragica notizia. Le condizioni di salute del bambino sono peggiorate in seguito, quando si stava avvicinando il giorno del Ringraziamento.

Il processo si è accelerato, ha fatto presente il conduttore, in quanto il tumore ha iniziato a crescere sempre più velocemente.