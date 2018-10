Niccolò Porcella fratello di Francisco di Pechino Express 2018: curiosità e lavoro

Il fratello di Francisco Porcella: ecco chi è il surfista Niccolò

Niccolò Porcella è il fratello di Francisco di Pechino Express 2018. La curiosità sul bel surfista è aumentata per via delle sue esperienze televisive e si conoscono sempre più dettagli della sua vita. Si sa, per esempio, che ha un fratello (Niccolò Porcella) che condivide la sua stessa passione: insieme cavalcano le onde. E non sono certo dei dilettanti allo sbaraglio! Hanno ottenuto numerosi titoli che li hanno resi dei grandi surfisti, tra i migliori al mondo. Amano il loro sport e amano anche la loro famiglia: sono infatti molto uniti e su Instagram non mancano foto in cui si abbracciano e sorridono felici, proprio come questa che abbiamo inserito nel post.

Lavoro e carriera di Niccolò Porcella

I fratelli Niccolò e Francisco Porcella vengono chiamati i “Gemelli delle onde”, ma fra di loro non c’è chissà quale somiglianza. Lo potrete vedere anche voi: hanno dei lineamenti del viso diversi così come i loro capelli (uno è bruno e l’altro è biondo). Hanno di somigliante gli occhi e il sorriso. Proprio come suo fratello Francisco Porcella di Pechino Express, anche Niccolò ha una carriera pazzesca. Quando aveva dodici anni, ha lasciato tutti senza parole durante la gara professionistica di kitesurf (la Red Bull King of the Air) a Hookipa. Ha poi ottenuto grandiosi successi nella World Cup del kitesurf, diventando uno dei nomi più importanti di questo panorama sportivo.

La storia di Niccolò Porcella, fratello di Francisco di Pechino Express

Il fratello di Francisco, Niccolò Porcella, ha 31 anni, è nato il 2 dicembre 1987 a Maui. Il suo nome per intero è Niccolò Peter Kai Porcella. Dalla Sardegna, i suoi genitori (il giornalista Pietro e la made americana Kirsten) sono volati alle Hawaii per dare ai figli la possibilità di realizzare il loro sogno. Chissà se vedremo anche lui, prima o poi, in un programma televisivo italiano: ha tutte le carte in regola per piacere al pubblico proprio come suo fratello Francisco!