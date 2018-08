Niccolò Bettarini sta meglio e prende un’importante decisione per il suo futuro

Come sta il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini? Le ultime dichiarazioni di Niccolò Bettarini

Sono in netto miglioramento le condizioni di salute di Niccolò Bettarini, il figlio di Stefano e Simona Ventura. Il giovane è stato accoltellato qualche settimana fa fuori da una discoteca milanese e ha rischiato seriamente la vita. Per fortuna, oggi è fuori pericolo, ma quell’esperienza ha cambiato radicalmente la vita del diciannovenne. Che dopo i giorni passati in ospedale si è riavvicinato alla fede e ha deciso di abbandonare per sempre la vita notturna per dedicarsi al calcio ma pure al mondo dello spettacolo. “Siamo una famiglia credente, siamo profondamente cristiani e quello che è successo mi ha fatto ritrovare la fede. Non penso che sia stata solo fortuna. Mia madre e io, pochi giorni dopo essere uscito dall’ospedale, siamo andati da padre Roberto, il parroco che a Milano ha sposato lei e papà. Siamo stati con lui una giornata intera, abbiamo parlato tanto”, ha confidato Niccolò al settimanale Di Più.

Niccolò Bettarini ha ritrovato la fede dopo l’aggressione

“Ricorderò per sempre che in ambulanza, nella mia testa, ho improvvisamente iniziato a pensare: “Non voglio morire così…Io non voglio morire così…”. E a quel pensiero ho dato voce. L’ho gridato ai medici. A tutti. Per tutto il tragitto che l’ambulanza ha percorso fino all’ospedale. Volevo che lo sapessero tutti, probabilmente volevo che il mio urlo arrivasse in Cielo e lo sentisse anche Dio. E penso lo abbia sentito”, ha raccontato Niccolò, che ha rischiato davvero grosso. Una delle undici coltellate poteva costargli caro, come confidato da Bettarini Junior: “Una coltellata è arrivata dritta vicino al fegato. Una costola, spezzandosi, ne ha rallentato l’affondo. Se quella stessa coltellata fosse arrivata qualche millimetro più sopra, se la costola non l’avesse deviata, mi avrebbe perforato il polmone. Uscire vivi da situazioni del genere ti cambia profondamente…”.

Il futuro di Niccolò Bettarini dopo le undici coltellate

Dopo quanto accaduto Niccolò ha deciso di prendere una grossa decisione per il suo futuro: “Se voglio diventare un grande calciatore, devo smetterla di fare la vita notturna. Farò di tutto per cercare di tornare a giocare al più presto nella mia squadra, la Triestina“. Ma Bettarini è anche tentato dal mondo dello spettacolo: al momento ha ricevuto diverse proposte – come quella di partecipare al Grande Fratello Vip – ma ha rifiutato perché più interessato al mondo calcistico. “Il mondo della tv? Per ora è prematuro parlarne”, ha puntualizzato il giovane.