News UeD, Valentina Dallari blog aperto in un giorno speciale: “Molto emozionata”

Valentina Dallari apre il suo blog oggi: è un giorno speciale

Il blog di Valentina Dallari è online! Le news di Uomini e Donne di oggi riguardano proprio l’ex tronista, che sta meglio e con il suo ultimo post su Instagram ha comunicato il grande evento. In molti aspettavano questo giorno perché da oggi sarà possibile seguire i racconti e le news su Valentina direttamente dal suo blog. Parlerà anche del difficile periodo trascorso negli ultimi tempi e dell’anoressia, sperando di essere d’aiuto ad altre persone. Un progetto ambizioso e importante, che siamo certi Valentina curerà con molta dedizione. Oggi è un giorno molto speciale non solo perché ha cominciato ufficialmente questa nuova avventura, ma anche perché spegne 25 candeline.

Valentina Dallari blog, l’ex tronista festeggia su Instagram: “Sono davvero molto emozionata”

Proprio festeggiando il 25esimo compleanno, l’ex tronista ha fatto sapere che il momento è arrivato: “Oggi è una giornata speciale, come ben saprete ho deciso di aprire il mio blog a cui ho lavorato negli ultimi mesi. Spero che possa essere un appiglio per tutte quelle persone che stanno attraversando un momento delicato della loro vita, come è successo anche a me”. I lavori e gli sforzi degli ultimi mesi verranno sicuramente ripagati dalle soddisfazioni che avrà con il suo blog. Valentina Dallari ha poi continuato il post su Instagram scrivendo: “Sono davvero molto emozionata di poter finalmente dirvi di andare sul sito www.valentinadallari.com per leggere il mio primo post, la mia premessa per voi”.

Blog Valentina Dallari, le prime parole dell’ex tronista

Noi abbiamo letto la prima nota pubblicata sul blog di Valentina, e vi invitiamo a fare lo stesso. La troverete sotto la voce “Premessa” e ha raccolto già moltissimi commenti da parte dei fan. In questo primo post, Valentina si è presentata ai lettori e ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a intraprendere questo viaggio. In modo molto sentito, l’ex tronista ha spiegato di come in questi anni sia arrivata a non prendersi sul serio a causa di altre persone. Ma oggi ha deciso di farlo e lo farà dandosi voce attraverso un blog. “Ho sempre sognato di potermi raccontare davvero, e ora, aprendo questo blog, ho anch’ io la mia occasione di raccontarvi una lunga storia”, si legge verso la fine del primo post sul blog di Valentina Dallari.