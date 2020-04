News UeD Muriel inedita: Andrea Natalia, retroscena Fabrizio a Temptation

Uomini e Donne, Muriel Bassi su Andrea Zelletta e Natalia Paragoni: le parole dopo tanto tempo

Sicuramente ricorderete tutti Muriel Bassi, visto che è stata una delle corteggiatrici di Uomini e Donne più chiacchierate anche per via del tronista molto amato che ha corteggiato: parliamo per la precisione di Andrea Zelletta che oggi sta con Natalia Paragoni. Una coppia felicissima, forse una delle più riuscite del programma di Maria De Filippi, che in realtà era quasi scontato si mettesse assieme, visto che il loro ci è sembrato subito un colpo di fulmine. A dire la sua dopo tanto tempo dalla fine della sua edizione è stata proprio Muriel durante un’intervista di MondoTv 24: per l’ex corteggiatrice di Andrea sono “una delle coppie più belle uscite da lì che io seguo. Si sono trovati. Non sono nel mio genere, lei non ha nulla a che vedere con me, però penso che siano in sintonia. Non nutro – ha poi aggiunto – invidia né rancore: sono felice perché vedo due persone uguali, felici stare insieme”.

News UeD, Muriel felice con Fabrizio Baldassarre: cos’è successo prima di Temptation Island

Muriel ha spiegato anche come si è conosciuta con Fabrizio Baldassare, anche lui corteggiatore di Uomini e Donne: i due adesso sono una coppia davvero molto affiatata e stanno assieme da circa sette mesi. Muriel ha spiegato che dopo essersi conosciuti, non visti però, lui le comunicò di dover partire per un’esperienza importante che poi lei capì essere Temptation Island. “Lui – ha raccontato la Bassi – per rispetto del programma ha deciso di non vedermi”. Lei però non ci è rimasta male ma anzi lo ha spinto a prendervi parte senza farsi problemi. “Goditela – gli ha detto -, sarà una bella esperienza che ti porterà sempre qualcosa. Quando finisce però chiamami. Fai la tua esperienza come se non esistessi”. Muriel non voleva insomma che Fabrizio rinunciasse a un’occasione così importante per lei: “Non avrei mai accettato – ha chiarito – che avrebbe vissuto l’esperienza a metà”.

Muriel e Fabrizio felici assieme: trasloco imminente per la coppia

Oggi la coppia vive felicemente assieme e sta progettando il trasloco: “Ci siam chiusi tre giorni in casa – questo ciò che hanno fatto dal rientro di lui da Temptation Island – e da lì non ci siam più staccati”.