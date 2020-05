News UeD Alessandro Niceforo, passato bollente per il nuovo Cavaliere

Alessandro Niceforo, da Hell Boys 2018 a Uomini e Donne: passato bollente per il Cavaliere

Alessandro Niceforo è nuovo a Uomini e Donne ma non per chi come noi tiene sotto controllo qualsiasi cosa che riguardi il mondo dello spettacolo. Abbiamo scoperto che il Cavaliere del Trono over, un ragazzo tanto carino quanto sicuro di sé – questo almeno è ciò che appare – ha un passato bollente alle spalle: il calendario 2018 di Hell Boys. Non possiamo condividere con voi alcuno scatto, visto che non è di nostra proprietà, e tra l’altro si tratta di foto in cui il Cavaliere si fa immortalare coperto anche solo da una mano; potete comunque vedere tutto su YouTube: vi basterà digitare Calendario Hell Boys 2018 oppure Alessandro Niceforo Hell Boys 2018. Un bel vedere, non c’è che dire.

News UeD, Alessandro: “Amo riuscire in quello che faccio”

Nel backstage Alessandro si presenta come giocatore di calcio a cinque e consulente finanziario e spiega di aver voluto partecipare al calendario per avere più stimoli, in quanto si tratta di “un’esperienza nuova e mi piace misurarmi in tante altre cose che non ho mai fatto”. Occhio ammiccante e bel sorriso, Alessandro racconta che spera di fare “la conoscenza di nuove persone” e di entrare in “un mondo nel quale non sono mai stato moltissimo”. Niceforo spiega di non aver mai fatto foto di questo tipo ma di essere comunque soddisfatto del proprio aspetto. “Amo riuscire sempre – aggiunge a un certo punto – in tutto quello che faccio”.

Alessandro a Uomini e Donne, niente da fare con Valentina Autiero

A Uomini e Donne Alessandro è stato notato subito da Valentina Autiero, con la quale però non è scattato il feeling necessario per iniziare una conoscenza più profonda. Siamo sicuri comunque che a questo bel Cavaliere disinibito le corteggiatrici non mancheranno.