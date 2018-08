News Temptation Island: Francesco Chiofalo torna a parlare di Selvaggia Roma

Temptation Island: come l’esperienza ha cambiato Francesco Chiofalo e i suoi attuali rapporti con Selvaggia Roma

Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma sono stati sicuramente tra i protagonisti indiscussi della scorsa edizione di Temptation Island. A distanza di tempo, infatti, i loro nomi oggi continuano a suscitare l’interesse degli appassionati di gossip che, forse inutilmente, sperano ancora in un ritorno di fiamma. Dopo la loro esperienza televisiva però, a parte un riavvicinamento iniziale, i due hanno preso strade differenti. Selvaggia Roma, infatti, al momento è impegnata in un altra relazione, e sia lei che Chiofalo di ritornare indietro sui loro passi sembrano non avere proprio intenzione. A confermare questa versione dei fatti, nelle ultime ore, è stato proprio Francesco. Quest’ultimo, infatti, ha chiarito quali sono gli attuali rapporti con Selvaggia, parlando poi anche della sua vita dopo la partecipazione a Temptation Island.

Francesco Chiofalo parla di Selvaggia Roma e della sua vita dopo Temptation Island: “Tutta Italia mi chiama lenticchio”

Quando a Francesco Chiofalo sui social è stato chiesto di parlare di come e se fosse cambiata la sua vita dopo Temptation Island lui, ironicamente, ha scritto: “Conduco la stessa vita di prima… con l’unica differenza che ora tutta Italia mi chiama lenticchio”. Grazie al gioco delle domande di Instagram, inoltre, il romano ha avuto la possibilità di parlare dei suoi attuali rapporti con la sua ex. Pensa ancora a Selvaggia Roma? “Assolutamente no” ha risposto lui “Ma questo ormai da tempo… sono più di 9 mesi che non ci sentiamo in nessun modo… non mi è più capitato neanche di incrociarla per Roma”.

Temptation Island, cosa prova oggi Francesco Chiofalo nei confronti di Selvaggia Roma? Il romano interviene per fare chiarezza

Ma quali sono oggi i sentimenti di Francesco Chiofalo per Selvaggia Roma? “È un ricordo lontano” ha specificato lui su Instagram stories “So che ora è fidanzata… le auguro tutto il bene del mondo e di essere felice con lui”.