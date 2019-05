News Gf, Martina bacia Gennaro: la reazione di Francesca e Daniele

News Grande Fratello: perché Martina ha baciato Gennaro

Caos nella Casa del Grande Fratello. Tutta colpa di un bacio che si sono scambiati Martina Nasoni e Gennaro Lillio per gioco. Nelle ultime ore la produzione ha chiesto a tutti i concorrenti una prova, ovvero quella di baciarsi tra di loro. Ma il contatto tra la ragazza con il cuore di latta e l’ex fidanzato di Lory Del Santo è stato troppo eccessivo. O almeno così ha ribadito Francesca De André che, seppur ancora ufficialmente fidanzata con Giorgio, si è mostrata piuttosto gelosa nei confronti di Gennaro. La nipote di Fabrizio De André non ha apprezzato l’ultimo gesto di Martina e dopo averne parlato con Daniele, che è parso del tutto indifferente alla vicenda, ha avuto un confronto proprio con la Nasoni. Che si è detta con la coscienza a posto e per nulla affranta per quello che è successo. Soprattutto perché Francesca e Gennaro non sono una coppia di fatto ma solo dei semplici amici (o almeno così continuano a sostenere).

Francesca De André gelosa del bacio tra Gennaro e Martina

“Ti sono stata accanto per settimane, fai l’innamorata di Daniele e poi provi a mettere la lingua in bocca a Gennaro? Tra l’altro amico di Daniele?”, ha sottolineato Francesca De André durante un Confessionale al Grande Fratello 16. L’opinionista di Barbara d’Urso ha subito riferito quanto accaduto a Daniele per poi chiedere un confronto a Martina Nasoni. “Mi hai deluso, pessimo comportamento”, ha chiarito Francesca a Martina. Diversa la visione di quest’ultima che si è sfogata con gli autori: “Non è il suo fidanzato, non ho fatto nulla di male”. Differente la reazione di Daniele, che si è mostrato menefreghista e poco interessato all’atteggiamento di Martina, dalla quale si è ormai allontanato definitivamente.

Martina e Daniele sempre più lontani al Grande Fratello 16

“Le voglio bene ma voglio mantenere le distanze”, ha spiegato Daniele Dal Moro al Grande Fratello. Una decisione che Martina ha ormai capito bene, tanto che sembra pronta a voltar pagina. Magari con Gennaro? Forse sì, forse no. Per il momento Lillio è molto preso da Francesca De André ma la situazione sentimentale della ragazza potrebbe spingerlo a guardarsi attorno.