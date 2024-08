New Martina, dalle cover alla polemica: “Le borse mi hanno aiutata”

Sono tempi veramente bui, ogni giorno spunta qualche nuovo influencer pronto a vendere qualcosa ai propri fan. Quanto ancora può funzionare questo sistema e soprattutto, quanto si possono ancora spingere gli influencer pur di vendere? In un mercato ormai saturo di star del web bisogna pensarne una più del diavolo per accattivarsi i fan e restare i numeri uno, anche ricorrere a slogan surreali. New Martina ne ha fatte un’altra delle sue. Dopo la tanto discussa apertura del negozio di Palermo, in cui file interminabili di bambine piangevano mentre la loro beniamina metteva loro la cover del telefono, ha lanciato una linea di borse. Ma non è tanto il cosa, ma il come che ha fatto discutere.

Ve lo ricordate per forza il video dell‘influencer New Martina, il cui vero nome non è Martina al contrario di quanto si pensi, bensì Carmen Fiorito, a Palermo. La tiktoker è diventata una vera e propria star a forza di personalizzare cover per i cellulari (e vendendole a peso d’oro), tanto che ha aperto un negozio in cui i suoi fan possono acquistare la cover creata da lei per il proprio telefono. Il video di lei circondata da bambine in lacrime, emozionate per aver incontrato la loro influencer preferita aveva fatto il giro del web. La polemica è diventata subito virale: ma com’è possibile che una persona diventi famosa al punto da avere fan che piangono, solo per mettere glitter e perline sulle cover dei cellulari? I nostri ragazzi sono così abbindolabili o sono gli influencer che ormai hanno perso il controllo?

New Martina, la collezione che fa discutere: ”Le borse mi hanno aiutata nella vita”

L’ultima trovata di New Martina è una collezione di borse. In collaborazione con un brand, la tiktoker delle cover ha lanciato la sua linea di borse dedicate alla sua città natale, Napoli. Ha annunciato il progetto ovviamente sui suoi social con un video surreale. Nel video New Martina racconta di come le borse siano sempre state al suo fianco nei momenti più difficili della sua vita. Sì, avete capito bene. Ma non solo, ha poi invitato le sue fan ad acquistare le sue borse (al prezzo di 69€) per veicolare il messaggio che le donne vadano rispettate. Ma come si fa a sfruttare un tema come il rispetto verso le donne per vendere i propri articoli? New Martina vende alle sue giovanissime fan degli articoli costosi al suono di ”Io sono come voi” e poi usa slogan di emancipazione femminile.

Quante di quelle bambine che erano al suo negozio in lacrime ora vorranno comprare la borsa come quella di New Martina per imitare la loro influencer preferita? Per un prezzo proibitivo per molte famiglie italiane specie per un oggetto superfluo come una borsa. Un progetto di emancipazione femminile poteva essere una campagna di sensibilizzazione sui temi di cui ha parlato in quel video, il rispetto per le donne ecc. Gli influencer perdono ogni occasione di sfruttare la loro visibilità per mandare messaggi costruttivi ai tanti e giovani followers che hanno, ma non perdono mai quella di voler vendere i loro gadget, sfruttando anche slogan materialistici e superficiali come ”Le borse ci sono sempre state per me”. Vi lasciamo il video integrale.