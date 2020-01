New Amsterdam rinnovata dalla NBC: altre tre stagioni in arrivo

Rinnovo per New Amsterdam, la serie tv convince e viene promossa per altre tre stagioni!

New Amsterdam rinnovata per altre tre stagioni! I fan della serie tv possono gioire, visto che ci terrà compagnia ancora per molto tempo. In Italia sta per andare in onda la seconda stagione, in partenza martedì 14 gennaio 2020, e ci aspettano nuovi episodi ricchi di pathos e di forti emozioni. Basta pensare che la prima stagione si è conclusa con un drammatico incidente in cui sono rimasti coinvolti non solo i medici dell’ospedale, ma anche la moglie di Max Goodwin e la figlioletta appena venuta al mondo. Un finale di stagione molto simile a quelli a cui sono abituati gli appassionati di Grey’s Anatomy, dove però le tragedie sono ancora più sconvolgenti.

New Amsterdam rinnovata per tre stagioni: si andrà avanti fino al 2023!

La serie tv New Amsterdam comunque è destinata a diventare un medical drama di lunga durata. Gli ascolti negli Stati Uniti sono molto alti, segno del fatto che al pubblico americano New Amsterdam piace e anche tantissimo. Proprio per questo, New Amsterdam è stato rinnovato per altre tre stagioni. L’annuncio della NBC è di queste ore ed è stata ripresa dal portale Justjared.com, ma sta già facendo il giro della rete. E del mondo. La decisione è stata presa ancor prima che giungesse al termine la seconda stagione di New Amsterdam, ancora in corso anche oltreoceano. I nuovi episodi della serie tv quindi ci terranno compagnia fino alla stagione televisiva 2022-2023.

New Amsterdam, la terza stagione ci sarà e non sarà l’ultima: le news

Nonostante sia ufficiale il rinnovo di New Amsterdam per tre stagioni, quindi arriverà alla quinta di sicuro, non è detto che Mediaset acquisterà i diritti di tutte. Qualora gli ascolti su Canale 5 dovessero calare, infatti, è molto probabile che verrà presa la decisione di fermare la messa in onda. Chi vorrà seguire le avventura di Max e tutto il suo staff, comunque, potrà farlo seguendo gli episodi in lingua originale.