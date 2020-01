New Amsterdam 2: cast attori, numero puntate e repliche

New Amsterdam 2 torna in tv: i nuovi episodi su Canale 5 a partire dal 14 gennaio 2020

Il cast di attori e personaggi di New Amsterdam 2 torna a farci compagnia e stiamo per scoprire chi ci sarà. C’è grande attesa soprattutto perché molti si aspettano di non trovare più un nome nel cast di New Amsterdam 2: chi perderà la vita nel brutale incidente che ha concluso la prima stagione? L’apprensione è davvero tanta, ma in America è già andato in onda l’episodio che ha rivelato come sono andate le cose. Non vogliamo fare spoiler in questo momento, perché immaginiamo che voi fan che state leggendo adesso questo approfondimento non ne siete in cerca. Non vogliamo rovinare la visione delle puntate a chi non ama le anticipazioni, insomma. Per cui proseguiamo, perché oltre al cast di attori e personaggi scopriremo anche quante puntate sono New Amsterdam 2 e le repliche degli episodi.

Repliche di New Amsterdam 2 e quante puntate sono: quello che devi sapere

Iniziano proprio con le repliche di New Amsterdam 2, perché il discorso da affrontare è davvero breve. Mediaset non manda in onda le repliche delle sue fiction, perché confida nelle potenzialità di Mediaset Play, il portale dove si possono vedere e rivedere le puntate di programmi, fiction e serie tv che vanno in onda. Per cui se doveste perdere qualche episodio potrete recuperarlo sul sito o sull’app ufficiale Mediaset. Il numero di puntate di New Amsterdam 2 non è ancora certo: la NBC, che ha rinnovato la serie per altre stagioni, non ha ancora reso noto il numero. Affidandoci ai numeri della prima stagione, New Amsterdam 2 dovrebbe essere composto da ventidue episodi totali. Diviso in puntate su Canale 5, con tre episodi a serata, dovrebbero essere in totale sette o otto puntate.

New Amsterdam 2 cast, gli attori e i personaggi della nuova stagione

Il cast di attori di New Amsterdam 2 è stato in gran parte confermato. C’è una new entry, ovvero l’oncologa Valentina Castro, interpretata da Ana Villafañe, che curerà il tumore di Max. Questi gli altri personaggi, seguiti dal nome dell’interprete