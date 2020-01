New Amsterdam 2 anticipazioni 28 gennaio: Helen arrestata, Max guarisce

Anticipazioni New Amsterdam 2, gli episodi in onda martedì 28 gennaio 2020: saranno gli ultimi, per il momento?

Stiamo per darvi le anticipazioni sui prossimi episodi di New Amsterdam 2, ma proviamo a fare il punto della situazione sulla programmazione. I prossimi tre episodi andranno in onda martedì 28 gennaio 2020, ma non è detto che la serie tv tornerà nelle due settimane successiva. È vero che martedì 4 febbraio inizierà il Festival di Sanremo, ma la programmazione slitterà forse anche per altri motivi. I nove episodi che vedremo su Canale 5 fino a martedì prossimo sono andati in onda prima di Natale in America, tornando in onda a metà gennaio. Dato che dovrà andare in onda prima negli Usa e dopo i Italia, potrebbe volerci un po’ di tempo prima che Mediaset riesca ad avere il numero necessario di episodi da accorpare in varie puntate. Ragion per cui potrebbero passare mesi, come è successo con la prima stagione quando i nuovi episodi sono andati in onda a maggio.

New Amsterdam 2, le anticipazioni sui prossimi episodi: Max pronto a dire addio a Georgia

Adesso concentriamoci sulle anticipazioni di New Amsterdam 2 per il 28 gennaio 2020. Nel primo episodio, Bravi soldati, Helen curerà Elizabeth e scoprirà un errore nella sua cartella clinica. Indagando insieme a Max scoprirà che uno dei medici era Clint, lo stesso che ha operato Georgia. Max si precipiterà da lui inferocito, ma farà una scoperta che lo lascerà di stucco. Con l’aiuto della nuova direttrice dell’ospedale, Max riuscirà a far confessare tutto al vero responsabile: Fenton. Max perderà tutta la fiducia in lui, inoltre la paziente vorrà denunciare l’ospedale. Bloom non se la passerà bene e avrà paura di ricadere nella dipendenza. Nel secondo episodio di martedì prossimo, Segui il tuo cuore, Max si sentirà particolarmente coinvolto nel caso di una donna incinta di un feto senza vita. Aiutare la donna a dire addio alla figlia farà sì che Max inizi a elaborare il lutto di Georgia, capendo che deve andare avanti.

New Amsterdam 2 episodi, Helen arrestata: le anticipazioni

In ospedale arriverà Shayna, una paziente oncologica che combatte il dolore con la droga, ma finirà in overdose. Helen verrà arrestata perché è una sua paziente, ma potrebbe esserci qualcun altro dietro. Bloom dovrà sottoporsi al suo secondo intervento, ma sua madre non si presenterà. Insieme a lei ci sarà invece Reynolds, che non la lascerà sola. Max dirà finalmente addio a Georgia. Le anticipazioni di New Amsterdam 2 si concludono con il terzo episodio, L’Isola, in cui scopriremo che Reynolds e la fidanzata si lasceranno. Zach farà un passo falso con Bloom, mente Helen affronterà il direttore dell’ospedale e ci saranno delle conseguenze pesanti per lei. Max sentirà dei fastidi alla gola e Valentina gli dirà che il tumore è in remissione! Max sarà guarito.

Anticipazioni New Amsterdam 2: l’ospedale in pericolo

Lui non ne sarà del tutto felice, perché pensava di guarire per Georgia, ma capirà di doversi concentrare su Luna. I medici del New Amsterdam si occuperanno delle detenute di un carcere, ma nulla sarà come sembra. Le detenute avranno un piano ben preciso e l’episodio di concluderà con tre di loro pronte a impossessarsi delle armi della sicurezza.