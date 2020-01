New Amsterdam 2 anticipazioni 21 gennaio: Max “parla” con Georgia

Anticipazioni New Amsterdam 2, gli episodi di martedì 21 gennaio 2020: cosa succederà

Pronti a scoprire le anticipazioni di New Amsterdam 2 per martedì 21 gennaio 2020? In quella che sarà a tutti gli effetti la seconda puntata della serie tv vedremo altri tre episodi della nuova stagione. Nel primo, Il denominatore, Max soccorrerà il papà di una ragazza che si offrirà di badare a Luna durante una partita di basket del medico. L’uomo avrà un grave problema cardiaco e sarà necessario un intervento chirurgico. Reynolds avrà dei problemi con Duke, che vorrà avere troppa voce in capitolo sulle sue decisioni. Dal caso di quest’uomo, Max si interesserà alle scelte in ambito sanitario degli afroamericani, che hanno scarsa fiducia nei medici. Non venendo accettato dagli uomini, troverà una soluzione per rendersi utile. Kapoor e Frome avranno a che fare con con un bambino, mentre Helen scoprirà qualcosa sulla Castro.

New Amsterdam 2, Bloom farà una scoperta: le anticipazioni sulla seconda puntata

Nell’episodio La linea di Karman, Bloom sospetterà di due genitori che porteranno il figlio in ospedale. La dottoressa consulterà Froome e gli assistenti sociali, ma la situazione apparirà subito molto chiara: il bambino è stato strangolato da due mani. Max e Helen saranno impegnati con una paziente oncologica che a causa della compagnia di assicurazione non potrà chiedere i fondi per la maternità surrogata. Helen confesserà di aver provato l’inseminazione artificiale, ma non è andata a buon fine. Non è molto dispiaciuta, perché non vuole un figlio da sola ma con un uomo accanto. Intanto, la complicità tra la piccola Luna e la stessa Helen crescerà: si formerà presto una nuova famigliola? Bloom farà una scoperta sul fisioterapista.

New Amsterdam 2, anticipazioni seconda puntata: Max parla ancora con Georgia

Ed eccoci alle anticipazioni di New Amsterdam 2 sul terzo episodio di martedì prossimo, La mano destra di Dio. Ci sarà un incidente stradale e arriveranno i feriti in ospedale, tutte donne afroamericane non solo ferite, ma anche con patologie molto gravi. Bloom avrà dei sospetti sulla situazione, così chiederà aiuto a Max che subito si attiverà per far luce sul caso. Helen proverà a essere d’aiuto a Max e manderà una squadra di pulizie a casa sua. Max non lascerà entrare nessuno: conserva ancora il tappeto su cui è stata male Georgia e parla ancora con lei.