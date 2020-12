Netflix, quali sono le serie tv più viste nel 2020: i titoli

Quali sono le serie tv più viste nell’anno 2020 su Netflix? Sono diversi i titoli che sono riusciti ad attirare l’attenzione di milioni e milioni di utenti. La piattaforma di streaming ha registrato un enorme successo negli ultimi 12 mesi. Ha tenuto compagnia durante i lockdown dovuti alla pandemia del Covid-19. Sono davvero tantissimi coloro che di fronte a un pc, a un tablet o una smart tv hanno seguito le serie presenti sul servizio di streaming. Uno studio americano ha dimostrato che le famiglie negli USA hanno trascorso in media 66 ore a settimana di fronte agli schermi dei vari dispositivi per seguire film e serie tv durante i mesi di lockdown. Sicuramente ai primi posti si piazza

La regina di scacchi. Si tratta di una miniserie di 7 episodi, che ha ricevuto un successo internazionale. Basti pensare che solo dopo qualche giorno dalla sua uscita, più di 60 milioni di utenti hanno visto gli episodi. Un altro titolo da citare tra quelli più visti è You. Proprio nel 2020 è uscita la seconda stagione, che ha fatto compagnia a più di 50 milioni di telespettatori. Penn Badgley, nel ruolo dell’instabile Joe Goldberg, è riuscito a entrare nelle case di tantissimi utenti. Sicuramente i momenti di suspance sono stati sfruttati bene.

Ratched è la serie drama più seguita nel 2020! Nel suo genere, pare che nessun’altro titolo abbia raggiunto i suoi risultati. L’infermiera Mildred Ratched ha catturato l’attenzione del pubblico, tanto che si pensa già alla seconda stagione. La casa di carta è un titolo ormai noto tra le classifiche delle serie tv più viste. Nel 2020 è uscita la terza stagione e nelle prime settimane ha raccolto più di 40 milioni di spettatori. Il gruppo di rapinatori guidato dal Professore ha di nuovo colpito nel segno.

La lista prosegue con The Umbrella Academy, con la seconda stagione. Basata sull’omonimo fumetto, la serie ha raggiunto un grande successo, tanto che è stata rinnovata per una terza stagione. Non ho mai… è un altro titolo che ha conquistato milioni di spettatori. Nelle prime quattro settimane ben 40 milioni di utenti hanno seguito la serie comica drammatica, che racconta la storia di Devi Vishwakumar. Lucifer è un’altra serie che non passa mai inosservata. Questa volta la quinta stagione ha attirato l’attenzione di un’enorme fetta di pubblico. La storia di Lucifer Morningstar ha sempre più fan appassionati.

Emily in Paris con Lily Collins è stata molto attesa dal pubblico e ha conquistato un certo successo su Netflix. La storia di Emily ha catturato l’attenzione degli spettatori, che ora attendono la seconda stagione. La docu-serie The Last Dance è un altro titolo che è piaciuto agli utenti della piattaforma. I 10 episodi raccontano il percorso di Micheal Jordan e della sua squadra Chicago Bulls, con filmati inediti. Tra le serie più viste c’è spazio anche per Dark, una rivisitazione della storia di Romeo e Giulietta in cui il tempo divide Jonas e Martha, che è stata apprezzata dal pubblico e dalla critica.

Tra polemiche e veti, The Crown continua a restare attiva sulla piattaforma e ad attirare nuovi spettatori. Friends, una delle serie più famose di sempre, non poteva riscuotere un certo successo arrivando su Netflix. I fan sono in attesa della reunion dei protagonisti, rimandata al 2021.