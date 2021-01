Netflix nuove uscite delle serie tv nel 2021: i 9 titoli

Il 2021 su Netflix inizia alla grande con le nuove uscite delle serie tv. L’anno che sta per concludersi è stato importante per la piattaforma di streaming, in quanto ha registrato numeri da record grazie a film, serie tv e documentari che ha lanciato in esclusiva. Milioni di persone si sono affidate proprio a questa piattaforma, in particolar modo quando c’è stato il lockdown legato alla pandemia del Coronavirus. In tutto il mondo, moltissimi utenti hanno trovato consolazione proprio in questo servizio. Il prossimo anno continuerà a stare vicino a milioni di persone con nuove e interessanti uscite, già annunciate. Gli abbonati troveranno ancora i grandi classici, ma anche prodotti originali in esclusiva. Nei prossimi mesi, chiaramente, saranno annunciate altre uscite per l’anno 2021.

Per gli abbonati sono davvero tante le sorprese! Oltre ai film, la piattaforma ha pensato bene di aggiungere nuove serie tv. Già dall’1 gennaio partirà la serie animata Jurassic World – La leggenda di Isla Nublar. Sempre il primo giorno dell’anno, arriverà sulla piattaforma la prima stagione de La guida di Headspace meditazione. Il 5 gennaio tornerà, invece, Nicolas Cage con Storia delle parolacce. Tra gli annunci più importanti fatti dalla piattaforma vi è quello sull’arrivo di Lupin, il prossimo 8 gennaio. Dal 5 i più piccoli potranno seguire La casa delle bambole di Gabby. Il giorno dopo uscirà, invece, Surviving death: cosa c’è dopo la morte?. Da 13 gennaio sarà possibile scoprire la miniserie Night Stalker, caccia a un serial killer. Mentre, dal 15 gennaio saranno disponibili Bling Empire e Kuroko’s Basketball. Ad arricchire il catalogo ci pensa Fate: The Winx Saga dal prossimo 22 gennaio. Il 27 gennaio approderà sulla piattaforma anche 50m2.

Usciranno anche le nuove stagioni delle serie tv già disponibili su Netflix:

Monarca , stagione 2 l’1 gennaio 2021;

, stagione 2 l’1 gennaio 2021; Dream Home Makeover: La Casa Ideale , stagione 2 l’1 gennaio 2021;

, stagione 2 l’1 gennaio 2021; MyHero Academia , stagione 2 l’1 gennaio 2021;

, stagione 2 l’1 gennaio 2021; Suits , stagione 9 Parte 1 il 6 gennaio 2021;

, stagione 9 Parte 1 il 6 gennaio 2021; Brooklyn Nine-Nine , stagione 6 l’ 8 gennaio 2021;

, stagione 6 l’ 8 gennaio 2021; Memorie di Idhun parte 2 l’8 gennaio 2021;

parte 2 l’8 gennaio 2021; Cobra Kai , stagione 3 l’8 gennaio 2021;

, stagione 3 l’8 gennaio 2021; Inside The World’s Toughest Prisons , stagione 5 l’8 gennaio 2021;

, stagione 5 l’8 gennaio 2021; Disincanto, parte 3 il 15 gennaio 2021

Dunque, a gennaio 2021 gli utenti non solo potranno seguire nuove serie ma anche proseguire con quelle che già hanno iniziato.