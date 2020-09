Nessuno scontro tra Maria De Filippi e Montalbano: la scelta della Rai

Cambio di programmazione per il prime time di Rai 1 di sabato 12 settembre 2020. Come riportato dal portale web Bubinoblog, le indagini del commissario Montalbano non si scontreranno più contro la prima puntata della nuova edizione del talent show ‘Tu si que vales‘. La competizione tra i due programmi infatti aveva creato non poche discussioni e polemiche sul web. Come è ormai noto, infatti, il talent di Milly Carlucci ‘Ballando con le stelle‘ ha visto un ulteriore slittamento della sua messa in onda. Decisione presa dopo la notizia della positività al Covid-19 del ballerino Samuel Peron e del concorrente Daniele Scardina. Entrambi avevano passato un periodo di vacanza in Sardegna, dove si suppone abbiano potuto contrarre il virus. A più riprese Milly Carlucci ha rassicurato i fan dello show danzante circa le condizioni di salute di entrambi, che stanno al momento bene. La trasmissione in quota Rai 1 quindi dovrebbe prendere il via sabato 19 settembre, salvo nuovi cambiamenti.

Agatha Christie contro Maria De Filippi

Cosa andrà in onda al posto delle amatissime indagini del commissario Montalbano? Stando alle ultime notizie, i vertici Rai hanno catalizzare l’attenzione del pubblico della rete ammiraglia Rai con un film cult cioè Assassinio sull’Oriente Express. Pellicola tratta dal celebre romanzo giallo di Agatha Christie. Viale Mazzini quindi vuole andare sul sicuro. La pellicola, infatti, è già andata in onda in prima visione durante lo scorso mese di marzo, durante il periodo di quarantena imposto dall’epidemia da Coronavirus. I risultati raggiunti furono eccezionali: 6.363.000 spettatori con un 22,78% di share. Numeri ragguardevoli, non sfiorati invece dal programma concorrente Mediaset, Grande Fratello Vip, che in quell’occasione registrò il 18,78% di share.

Belen Rodriguez, cachet ridotto

Maria De Filippi può quindi tirare un sospiro di sollievo. La conduttrice televisiva tornerà in video lunedì 7 settembre prossimo con la nuova edizione del dating show Uomini e Donne, dove saranno ancora una volta protagonisti i sentimenti e le storie di dame e cavalieri, così come quelle di tronisti/torniste e corteggiatori/corteggiatrici. I rumors più accreditati hanno riportato qualche indiscrezione sul cachet di Belen Rodriguez a Tu si que vales. I meglio informati, infatti, hanno riferito che Mediaset avrebbe limato il cachet della co-conduttrice argentina.