Nero a metà 3: cast, quante puntate, location, anticipazioni

Ritorna su Rai1 la fiction Nero a Metà, con protagonista Claudio Amendola, arrivata alla terza stagione. Il fortunato sceneggiato, che segue le vicissitudini di Carlo Guerrieri, ispettore di polizia del commissariato del Rione Monti di Roma, debutterà oggi lunedì 4 aprile 2022 in prima serata. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla nuova stagione della fiction, tra curiosità, conferme e novità.

Nero a metà, il cast della terza stagione della fiction

Il cast di Nero a metà 3 vede la presenza degli attori che hanno fatto breccia del cuore del pubblico nelle prime due stagioni. Tra questi ritroviamo Claudio Amendola nei panni del protagonista, Miguel Gobbo Diaz nei panni del suo collega Malik Soprani e Rosa Diletta Rossi in quelli di sua figlia Alba, medico legale. I telespettatori ritroveranno inoltre Fortunato Cerlino, Alessandro Sperduti e Margherita Vicario, che daranno il volto, nuovamente, a Mario Muzo, Marco Cantabella e Cinzia Repola.

Insieme alle conferme Nero a metà 3 porterà con sé molte novità. Tra i nuovi personaggi ci sono infatti il commissario Giulia Trevi, interpretato da Giorgia Salari, il sovrintendente Lorenzo Bragadin che ha il volto di Gianluca Gobbi, la dottoressa a capo della scientifica Elisa Cori portata in scena dalla celebre Caterina Guzzanti e l’agente napoletano Ciro Santillo, i cui panni sono vestiti da Adriano Pantaleo.

Nero a metà 3: location e numero di puntate

Anche questa terza stagione della fiction, come le precedenti, è stata girata nello stesso luogo in cui è ambientata: Roma. Sia gli interni che gli esterni, così come la trama stessa, hanno come fulcro la Capitale. Anche il numero di puntate rimane invariato rispetto al passato. Nero a metà 3 si compone infatti di 12 episodi. Ogni lunedì sera, dal 4 aprile al 9 maggio 2022, andranno in onda 2 puntate, per un totale di 6 appuntamenti.

Nero a metà 3: trama e anticipazioni

La terza stagione della fortunata fiction racconta i fatti successivi al ritorno a Roma di Clara, moglie del protagonista inizialmente ritenuta defunta, che ha scontato una pena in carcere per essersi immischiata in un traffico di droga con Bosca, collega corrotto del marito. Finalmente la donna può ricucire i rapporti con la figlia Alba, che la ospita in casa. Dopo qualche tempo, però, Clara sparisce di nuovo. Nel corso delle varie puntate si cercherà di risolvere il mistero del nuovo allontanamento della donna.

In particolare nella prima puntata, intitolata “Segreti e bugie-prima parte”, Carlo e Alba saranno uno contro l’altra. Il primo si sente nuovamente tradito da Clara, mentre Alba è convinta che le sia successo qualcosa. Nel frattempo arrivano a Roma Alice e Bruno, rispettivamente figlia e attuale compagno della donna. Inoltre Muzo dà le dimissioni e al suo posto arriva Bragadin. In quanto agli affari di cuore, Carlo decide di prendersi una pausa dall’attuale moglie Cristina.