Nelle tue mani, film ispirato a una storia vera: i dettagli

La storia narra le vicende di un ragazzo nato e cresciuto in un piccola provincia parigina che scopre di avere una passione per la musica classica

Nelle tue mani è una pellicola francese diretta dal regista Ludovic Bernard che ha tratto ispirazione proprio dal suo vissuto personale per scrivere e dirigere la narrazione. Una storia di rivincita e di riscatto personale che insegna a non farsi sopraffare dai pregiudizi e dare voce al proprio talento, qualunque sia.

Il film è stato pubblicato nel 2018 e poco prima il regista raccontò che l’idea della sceneggiatura e del soggetto gli venne durante l’attesa di un treno alla stazione del quartiere parigino di Bercy. Sentì una musica leggera e celestiale concentrarsi all’interno della struttura e volle andare a scoprire da dove provenisse.

Si accorse che la melodia proveniva da un pianoforte che in quel momento veniva suonato da un ragazzo. Bernard venne folgorato immediatamente del giovane che dall’apparenza non sembrava per nulla vicino al mondo della musica classica che invece stava egregiamente interpretando.

Una volta raggiunto il treno, al regista tornò in mente l’immagine del ragazzo al pianoforte e iniziò a scrivere una storia. Dalla sua narrazione venne fuori il soggetto di Nelle tue mani. Immaginò il passato e il futuro di quell’uomo che appariva così distante dalle note che suonava.

Nella trasposizione filmica, Bernard, individuò in quel ragazzo il protagonista a cui diede il nome di Mathieu Malinski. Il contesto è quello delle periferie parigine e il regista decise di descrivere con estrema verità e semplicità la vita di quei quartieri.

Nelle tue mani, la trama

Mathieu è il più grande di tre fratelli all’interno di una famiglia complessa. La madre fa di tutto per portare a casa uno stipendio che faccia vivere i figli dignitosamente, il padre è assente. Il ragazzo vive una situazione particolarmente frequente per quei sobborghi: mette a segno piccole rapine con gli amici del quartiere, è introverso, silenzioso.

Ma Mathieu si distingue dai coetanei per la grande passione che muove il suo cuore: il pianoforte, la musica classica. Un interesse insolito per chi vive quei luoghi che spesso non permettono ai giovani di esprimere a pieno le proprie passioni.

La vita però decide di metterlo davanti alla possibilità di cambiare la propria vita e di farlo attraverso la musica. Incontra Pierre Geithner, il Direttore del Conservatorio di Pagini, e con lui, nonostante i primi rifiuti, avrà l’opportunità di cambiare radicalmente la propria realtà.

Il suo futuro già scritto tra le strade delle periferie francesi, si apre a nuove possibilità. La prima è quella di entrare a far parte del Conservatorio, prima prestando un servizio socialmente utile, poi immergendosi con dedizione nello studio della musica classica.

Il suo riscatto si concretizza nella figura del Direttore del Conservatorio, interpretato da Lambert Wilson che riesce a portare nuova linfa alla passione taciuta di Mathieu. Per riuscire a dare spazio alle abilità del protagonista, il Direttore metterà in pericolo anche la propria carriera.

Un racconto tanto raffinato quanto semplice e immediato. Il filo conduttore è la musica classica che rende tutto il lavoro particolarmente interessante e innovativo. L’evoluzione dei personaggi si manifesta ripresa dopo ripresa e viene mostrata la loro vera anima.

Nelle tue mani, il cast

Il protagonista, Mathieu Malinski, è interpretato dal giovane attore francese Jules Benchetrit. Il direttore del Conservatorio parigino, Pierre Geithner è Lambert Wilson, uno dei volti più popolari del cinema francese. Kristin Scott Thomas è l’attrice che interpreta la severa contessa che insegnerà a Mathieu a gestire il proprio talento. Gli altri personaggi sono Karidja Touré, nel ruolo di Anna, Xavier Guelfi che interpreta Kevin, Samen Télesphore Teunou e André Marcon.