Le Iene, Nek fa uno scherzo ai suoi fan e diventa cattivissimo

Nek snobba i fan e si comporta malissimo: lo scherzo delle Iene ai suoi ammiratori

L’incubo peggiore per ogni fan è scoprire che il proprio mito non è come appare in TV. Le Iene si sono divertite insieme a Nek preparando uno scherzo ad alcuni dei suoi ammiratori più fedeli. Un gruppo di loro, partecipando ad un finto contest sui social, ha ottenuto la possibilità di passare una giornata con il loro idolo. Peccato che la storia abbia preso una piega molto imbarazzante, se non deludente, rispetto a quella prevista. Nek infatti si è presentato sotto una spoglia cattivissima e snob. Ha fatto uscire un lato di sè sconosciuto ai fan, tanto che alcuni di loro erano increduli solo al pensiero della persona che gli si era presentata davanti. La ciliegina sulla torta è stata una versione cascamorto di Nek, che ci ha provato con la fidanzata di uno di loro. Insomma, fortunatamente è tutto finito con abbracci e risate, ma il cantante stava rischiando grosso.

Scherzo delle Iene: cattivissimo Nek sconvolge i fan

Nek è una rockstar dall’animo buono. Non è solito avere dei comportamenti negativi nei confronti di chi lo incontra, tantomeno di chi lo ammira. Alcuni fan, però, per poche ore hanno conosciuto una versione del tutto diversa dal Nek sorridente e affabile che si vede in tv. Le Iene hanno convinto Filippo Neviani a vestire i panni del personaggio famoso snob per qualche ora, comportandosi bene solo davanti alle telecamere. I poveri malcapitati, incontrando un Nek snob e sulle sue, hanno subito pensato ad uno scherzo: “Non è possibile. Ognuno ha la sua giornata no ma questo è troppo”.

Nek ci prova con la fidanzata di un suo fan allo scherzo delle Iene

Come se non bastasse, lo scherzo ha preso una piega molto critica quando Nek ha chiuso uno dei fan nella stanza per provare a sedurre la sua fidanzata: “Che programmi hai stasera? Non puoi inventargli una scusa?”. La ragazza, visibilmente a disagio, è stata irremovibile e non ha accettato la proposta di Neviani. Tornata in camera per raccontare tutto al suo fidanzato, si è quasi rischiata una rissa, visto che Nek ha smentito tutte le accuse della ragazza, accusandola di averci provato per prima.

Nek si prende gioco dei fan insieme alle Iene

Tutto è bene quel che finisce bene: i fan di Nek hanno tirato un sospiro di sollievo quando hanno scoperto che si trattava solo di un brutto scherzo da parte delle Iene. Il cantante ha ammesso di aver fatto una grossa preparazione per riuscire nella farsa: “Alla fine sono stato malissimo”.