Nei Tuoi Panni con Mia Ceran: primi dettagli del nuovo Detto Fatto

Il programma che sostituirà Detto Fatto nei pomeriggi di Rai Due della prossima stagione sta prendendo sempre più forma. Oggi ha anche un nome: si chiamerà Nei Tuoi Panni. La trasmissione vedrà al timone Mia Ceran, come già ampiamente detto nei mesi scorsi. Il tentativo è quello di dare un volto nuovo a Rai Due a partire dal prossimo autunno, magari per rilanciare la rete e ripartendo da zero per riuscirci. L’unica certezza resta I Fatti Vostri, che tornerà nella mattina di Rai Due molto probabilmente con lo stesso cast. Il pomeriggio invece sarà rivoluzionato.

La data di partenza al momento è fissata al 12 settembre 2022, giorno in cui inizieranno tutti i programmi che terranno compagnia al pubblico fino all’estate prossima. Il nuovo programma di Mia Ceran si chiamerà Nei Tuoi Panni, ma di cosa si tratta? Tv Blog ha svelato non solo il titolo, ma anche qualche dettaglio in più. La messa in onda è prevista per le ore 17 circa, subito dopo Pierluigi Diaco e il suo nuovo Bella mà. Sarà per certi versi un’evoluzione di Detto Fatto, che ha chiuso i battenti a inizio maggio con l’addio di Bianca Guaccero.

Insomma, Nei Tuoi Panni è il nuovo Detto Fatto: pare sia stato presentato come un “tutorial sociale” in cui si parlerà di casi di vita comune e si proverà anche a dare delle possibili soluzioni. Insomma, si occuperà dei problemi sociali e tenterà anche di risolverli, o almeno di trovare il modo migliore per farlo. Anche questo programma sarà prodotto in collaborazione con la casa di produzione Endemol Shine Italy, che curava pure Detto Fatto.

Dunque nel nuovo programma di Mia Ceran si affronteranno i problemi che le persone possono incontrare nella quotidianità e una possibile soluzione agli stessi. Un modo, pare di capire, per creare un legame più profondo con il pubblico, comunicando con lo stesso in modo empatico. E d’altronde lo stesso titolo scelto per questo nuovo programma la dice lunga su come intende parlare agli spettatori: mettendosi nei loro panni. Queste al momento sono le indiscrezioni emerse su Nei Tuoi Panni con Mia Ceran, ma di sicuro seguiranno ulteriori dettagli.