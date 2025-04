Ne Vedremo Delle Belle, Valeria Marini accusa le colleghe di bullismo: “Il pubblico vede tutto”

Che ”Ne Vedremo Delle Belle” sarebbe stato uno scontro tra primedonne si sapeva già dal titolo, ma forse si sta esagerando? Valeria Marini accusa le altre concorrenti di bullismo nei suoi confronti: lo sfogo sul suo profilo Instagram.

La terza puntata del talent dedicato alle showgirl della televisione ha visto come vincitrice Angela Melillo. In giuria, Frank Matano, Mara Venier e Christian De Sica hanno messo al secondo posto Patrizia Pellegrino e al terzo Adriana Volpe. La classifica generale vede ancora in testa Pamela Prati. Per la stellare Valeria Marini la scalata alla vittoria sembra sempre più ardua, che ci sia un complotto? Secondo lei sì, le colleghe l’hanno presa di mira e tra mille frecciatine cercano di sabotare il suo percorso. Nella serata di ieri, Valeria ha riportato alcuni tweet del pubblico che confermano la sua teoria e questa mattina con un estratto dal backstage della puntata ha ribadito la sua frustrazione.

Ne Vedremo Delle Belle: ”Chiudiamo Valeria in un camerino”, la Marini crolla

Le concorrenti si lamentano della presenza scenica di Valeria Marini, ritenuta ingombrante. La personalità della Marini la conosciamo tutti, come ogni diva vuole i riflettori per sé e questo alle altre non piace. In un video backstage vediamo le partecipanti al programma in cerchio e lanciare frecciatine a Valeria alle sue spalle. Matilde Brandi addirittura propone di chiuderla in un camerino per evitare che si metta in mezzo, ma Veronica Maya ribatte che sarebbe impossibile: ”Ti pare che non si sente Valeria Marini che starnazza?”. Carmen Russo invece lamenta di essersi dovuta stringere e allontanare durante una coreografia perché con la sua presenza Valeria rubava la scena alle altre, con tanto di imitazione a ruota della Marini fatta da Adriana Volpe. Inoltre a casa il pubblico si è accorto che le altre concorrenti non votano mai Valeria, lasciandola sempre in coda alla classifica, un vero sabotaggio quindi!

A questo punto è inevitabile che Valeria crolli, durante le prove di ”Non Sono Una Signora” di Loredana Berté scoppia a piangere, stanca dei comportamenti delle colleghe e le accusa di farle bei sorrisi davanti ma poi di tirarle frecce alle spalle. Insomma, è guerra aperta, Valeria contro tutte! Noi ce lo aspettavamo che si sarebbe creato qualche dramma, dopotutto era inevitabile che si scontrassero dieci regine per una corona. Nei commenti però qualcuno pensa che sia davvero troppo, che l’accanimento nei confronti di Valeria Marini sia esagerato pure per un programma come Ne Vedremo Delle Belle, che si tratti di vero e proprio bullismo gratuito. Secondo la Marini il pubblico vede tutto e ringrazia i telespettatori da casa per il sostegno che non la fa mai sentire sola in questo periodo. Non saranno forse solo scaramucce tra dive in un programma volutamente trash?