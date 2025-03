Ne Vedremo Delle Belle: cast ufficiale. La Rai si butta sul trash?

È uscito il cast ufficiale di ”Ne Vedremo Delle Belle”, il nuovo talent show della prima serata di Rai Uno. Soubrette, vallette e showgirl degli anni ’90 si sfideranno a colpi di esibizioni, ma il dubbio viene: non sarà per caso una scelta troppo trash?

Carlo Conti ha svelato sul suo profilo Instagram le dieci protagoniste del talent show/varietà che avrà inizio dal 22 Marzo, lo stesso sabato in cui Maria De Filippi darà il via al serale di ”Amici”. Tutti volti visti e rivisti, la maggior parte delle Belle sono passate almeno una volta da ”Tale e Quale Show”.

Ne Vedremo Delle Belle: il cast

Ecco quali saranno le Belle a sfidarsi: Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo, Adriana Volpe. Dopo anni sulla cresta dell’onda soprattutto negli anni ’90 e negli anni 2000, nessuna di loro è mai sparita dai radar, ritagliandosi dei ruoli in televisione. Chi come conduttrice, chi come opinionista, chi mettendosi in gioco tra reality e programmi. Quello che incuriosisce è la premessa dello show: gare di esibizioni di ballo e canto con esiti affidati a una giuria non ancora annunciata, alternate a momenti in cui le Belle ripercorranno le loro carriere. Il trash sarà servito durante la gara senza dubbio, c’è da aspettarsi delle esibizioni che diventeranno dei meme virali. Ma non solo. Sono i vecchi attriti tra le dive che faranno da padrone.

Un parterre di primedonne che si devono togliere dei sassolini dalle scarpe contro le rivali per questioni legate a programmi di 20 e 30 anni fa o per fatti privati sembra qualcosa che stona con i palinsesti Rai. I programmi più leggeri e volutamente tendenti al trash non sono mai mancati, come appunto ”Tale e Quale Show”, ma Ne Vedremo Delle Belle pare quasi più un programma che per premesse e protagoniste non ha niente di nuovo rispetto alle famose ”sfere” del fu Live-Non è la D’Urso! Forse questa decisione di creare tutto un programma dedicato alle regine del piccolo schermo serve per provare a contrastare il serale di ”Amici”? Bisogna vedere anche se Carlo Conti riuscirà a tenere a bada le dive che siamo sicuri, saranno più che agguerrite e non se le manderanno a dire!