Nathaly Caldonazzo, auguri speciali a Troisi: il ricordo del primo incontro

Nathaly Caldonazzo ricorda Massimo Troisi in un giorno speciale: oggi è il compleanno dell’attore

Nathaly Caldonazzo non dimentica Massimo Troisi e in occasione del suo compleanno ha scritto degli auguri speciali su Instagram. La protagonista di Temptation Island Vip a dire il vero ha ricordato spesso Troisi sui suoi profili social e non solo. Il fatto che spesso parlasse di lui infastidiva anche il suo ex fidanzato Andrea: questo è venuto fuori durante i falò proprio a Temptation. Ma Nathaly non si lascerà intimidire da niente e nessuno e continuerà a ricordare il suo amore mai dimenticato ogni volta che avvertirà il bisogno di farlo. Come oggi, giorno in cui Massimo avrebbe spento 67 candeline se non fosse prematuramente scomparso nel 1994. “Tanti auguri ovunque tu sia”, così inizia il dolce ricordo di Nathaly Caldonazzo su Instagram.

Nathaly Caldonazzo, gli auguri per il compleanno di Massimo Troisi: il racconto del primo incontro

La dedica in occasione del compleanno di Troisi prosegue con il racconto di come si sono conosciuti. Nathaly ha confessato: “La prima volta che ti ho visto non mi eri piaciuto, eravamo con tanta gente ad una cena e credo neanche ci presentammo… Ti vedevo un po’ troppo sicuro di te, c’erano tante ragazze e credo ci sedemmo lontanissimi l’uno dall’altro”. Dopo questo primo incontro, i due si sono rivisti due anni dopo e nonostante fosse un orario insolito per andare a cena in un ristorante, Nathaly lo fece con una sua amica e proprio lì il destino sembrava aver dato appuntamento a entrambi. “Qualche minuto dopo entrasti tu con due amici e per tutta la cena non hai fatto che guardarmi – ha scritto ancora su Instagram -. Io pensavo ti fossi ricordato di quella cena infelice dove non ci parlammo, quindi ti accennai un mezzo sorriso così per gentilezza”.

Nathaly Caldonazzo e Massimo Troisi, come è nato il loro amore

Anche in quell’occasione non è scattata la scintilla: “Continuavi a non piacermi. […] Ricordo che andando via dal ristorante passando per forza davanti al tuo tavolo ti salutai timidamente e tu rimanesti impietrito muto immobile, deglutendo come facevi spesso”. Pare però che l’attore non sia rimasto impassibile e così fece il primo passo: “Due settimane dopo, era di pomeriggio, stavo sul mio lettone a casa, vivevo ancora con mia mamma e mi telefonasti così all’improvviso”. Insieme a queste parole anche una foto in cui vediamo Nathaly e Massimo Troisi insieme, ai tempi in cui si sono amati.