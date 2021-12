Nathalie, la cantante che ha vinto X Factor oggi vive in un camper

Che fine ha fatto Nathalie di X Factor? Da qualche anno la cantante – vero nome Natalia Beatrice Giannitrapani – è lontana dalle scene musicali. Il suo ultimo album in studio, Into the flow, risale al 2018. Da allora l’artista ha deciso di prendersi una lunga pausa dallo showbiz. Interpellata dal settimanale Di Più la 42enne ha raccontato la sua nuova vita in camper.

Archiviato il successo raggiunto oltre dieci anni fa con X Factor, Nathalie ha acquistato un camper per iniziare una vita da nomade. Una vita che la aiuta ad essere più ispirata, più creativa. Proprio in questo periodo la Giannitrapani sta componendo nuove canzoni che potrebbero far parte di un album di prossima uscita. Il quarto per l’interprete che ha pubblicato Vivo sospesa nel 2011 e Anima di vento nel 2013.

Alla rivista edita da Cairo Editore Nathalie ha confidato:

“Stare sempre in viaggio mi aiuta a essere felice. Adoro il fatto di potermi spostare ogni volta che voglio, scoprendo ogni giorno un nuovo posto. Il camper è la mia dimensione ideale”

Nathalie ha chiarito di aver acquistato il mezzo nel 2019 e di essere stata costretta dalla pandemia di Coronavirus a rinunciare alla sua indipendenza per troppo tempo. Durante i mesi del lockdown ha vissuto a Roma con il compagno. Da giugno 2021 l’ex concorrente di X Factor ha ripreso in mano il suo sogno e oggi è al settimo cielo.

Ora che vive sul camper come si mantiene Nathalie? In questi anni la diretta interessata ha continuato a vivere grazie alla musica, facendo concerti e anche insegnando come si scrivono canzoni all’Università Luiss di Roma. In più è stata tra i cento giurati del muro di All together now, il programma di Michelle Hunziker in onda su Canale 5.

Sul camper Nathalie ha installato uno studio di registrazione e in questo periodo è alle prese con la realizzazioni di nuovi brani. Al Messaggero l’ex vincitrice di X Factor ha spiegato che il suo mezzo è dotato di due pannelli solari, uno sopra e un altro mobile. Inoltre ha un power service collegato al motore e alla batteria, che si ricarica: usa il movimento come fonte di energia cercando di sfruttare le ore diurne di luce.

Oltre a un nuovo album Nathalie non disdegna in futuro un ritorno al Festival di Sanremo: è stata in gara nel 2011 con la canzone Vivo sospesa. Il pezzo si è classificato al settimo posto: quell’anno ha vinto Roberto Vecchioni con Chiamami ancora amore.