Natalia Paragoni “è incinta”: scoop, foto e retroscena sul sesso del bebè

Natalia Paragoni sarebbe incinta. A rivelarlo è l’esperto di gossip Alessandro Rosica che è intervenuto direttamente sotto a un album fotografico pubblicato su Instagram dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Attualmente l’influencer, assieme al compagno Andrea Zelletta, alla loro primogenita Ginevra e alla sua famiglia di origine, si trova in vacanza a Stocking Island, isola paradisiaca delle Bahamas. Nell’aggiornare i suoi followers, la Paragoni ha postato una serie di scatti in costume da bagno, immortalandosi sulle spiagge paradisiache dell’arcipelago americano incastonato nell’oceano Atlantico. Secondo tantissimi fan è palesemente in dolce attesa.

Ad affermare che Natalia stia vivendo la seconda gravidanza dopo quella della prima figlia Ginevra, nata nel luglio 2023, è Alessandro Rosica, alias ‘Investigatore Social’. L’esperto di gossip, nel commentare le foto dell’ex corteggiatrice, ha scritto: “Lo aspettiamo con ansia”. Chiaro il riferimento a un eventuale secondo bebè. La sua esternazione ha innescato una polemica. Alcuni utenti hanno attaccato Rosica, sostenendo che, qualora sia vera la notizia della dolce attesa, avrebbe avuto poco tatto nell’esprimersi con una simile uscita.

Una donna ha inoltre assicurato che la pancia esibita da Natalia è di 4/5 mesi di gravidanza e che quindi l’ex corteggiatrice avrebbe già superato il primo trimestre, quello più delicato. “È confermato che va tutto alla grande, perciò lo dico (che è incinta, ndr)”, ha aggiunto Rosica a proposito dell’intervento della donna poc’anzi citata che ha sostenuto che la Paragoni abbia già abbondantemente scavallato i tre mesi. Come poc’anzi accennato, l’intera discussione si è svolta sotto al profilo di Natalia che ha preferito non intervenire. Un dettaglio, però, non è passato inosservato.

La Paragoni, a corredo dell’album fotografico della vacanza alle Bahamas, ha scritto: “Se non lo sapevate il mio colore preferito è l’azzurro”, piazzando anche un cuore color celeste al post. Secondo diversi suoi followers, l’ex corteggiatrice di UeD ha voluto seminare un indizio tutt’altro che velato circa il sesso del presunto bebè che porta in grembo. Dunque, sempre ammesso e non concesso che sia realmente incinta, aspetterebbe un maschietto.

Natalia Paragoni e Andrea Zelletta si sono conosciuti a Uomini e Donne. Lui la scelse il 30 maggio del 2019. Da allora non si sono più lasciati. Nel 2023 sono diventati genitori per la prima volta, accogliendo Ginevra. Ora si mormora che starebbero diventando mamma e papà bis.