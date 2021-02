Uomini e Donne, l’ex tronista Natalia Angelini vittima di stalking

Natalia Angelini è famosa per aver partecipato a Uomini e Donne nel ruolo di tronista, nel 2008, ma nelle ultime ore è tornata a far parlare di sé perché si è ritrovata ad essere vittima di stalking. A quanto pare, come riporta Il Messaggero, per tre anni un suo fan avrebbe avuto delle condotte persecutorie, oltre ad aver avanzato in più di un’occasione delle avances piuttosto spinte. Commenti sgradevoli e interventi spiacevoli sotto ogni foto avrebbero reso difficile la vita della povera Natalia.

Il protagonista della storia, come fa sapere Il Messaggero, sarebbe un commercialista 54enne di Catania che avrebbe perseguitato l’ex tronista pugliese di Uomini e Donne a più non posso. Insomma, una vera e propria ossessione. A quanto pare l’uomo avrebbe addirittura raggiunto fisicamente Natalia. Sarebbe accaduto in Puglia, dove l’Angelini vive, in un paio d’occasioni.

Stando a quanto emerso, lo stalker avrebbe contattato Natalia Angelini sotto falsi nomi, creando anche dei profili social fake con tanto di fotomontaggi. Due anni fa, invece, avrebbe soggiornato all’interno di una casa vacanza gestita dalla vittima a Monopoli. Inoltre, il presunto stalker sarebbe tornato dalla Sicilia a Monopoli per cercare di incrociare la 35enne.

Il 54enne si sarebbe diretto sotto casa dell’ex tronista, aspettando che lei uscisse. Con il volto coperto dal colletto del giubbotto, l’avrebbe avvicinata con la scusa di avere un regalo per lei. Dopo essere stata aiutata da un passante, Natalia Angelini si sarebbe rivolta ai Carabinieri e lo avrebbe denunciato.

Le forze dell’ordine lo avrebbero arrestato in flagranza. L’avrebbero trovato seduto su una panchina nella piazza centrale della città, in attesa che lei passasse. Nel frattempo, sarebbe arrivato l’esito di convalida dinanzi al gip del Tribunale di Bari. All’uomo sarebbe stato disposto il divieto di comunicare con l’ex modella in qualsiasi modalità.

A quanto pare allo stalker è vietato oggi avvicinarsi anche ai luoghi frequentati da Natalia Angelini, oltre al divieto di dimora in Puglia. Davvero una brutta esperienza che si spera possa restare soltanto un brutto ricordo per l’ex tronista pugliese di Uomini e Donne.